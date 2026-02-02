Mamma e figlia uccise a Villa Pamphili. Kaufman a processo: “Mi chiamo Rexal Ford”, e ride in aula

Francis Kaufman oggi è in Tribunale per il duplice omicidio e l’occultamento di cadavere di compagna e figlia. Ride in aula, si è presentato come Rexal Ford.

Francis Kaufman

Ride mentre ascolta il pubblico ministero in Aula con accanto il traduttore all'Americano, parla da solo, a tratti sbadiglia. "Mi chiamo Rexal Ford", così si è presentato Francis Kaufman davanti alla Prima Corte d'Assise del Tribunale di Roma, dove questa mattina, lunedì 2 febbraio, con capelli rasati e felpa blu è comparso assistito dal suo avvocato difensore Paolo Foti. Kaufman è a processo per il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di quattordici mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno del 2025. La prossima udienza è fissata per lunedì 9 febbraio.

L'avvocato di Kaufman chiede una periza, la Procura si oppone

L'avvocato di Francis Kaufman Paolo Foti ha chiesto al giudice la possibilità di disporre una perizia, per accertarne la capacità di stare in giudizio. "C'è stata un'involuzione evidente delle condizioni mentali del mio assistito" spiega il legale. Richiesta alla quale il pubblico ministero Antonio Verdi si è opposto, non ritenendo necessaria la perizia. La Corte deciderà come espirmersi dopo aver acquisito il diario clinico dell'imputato.

Dall'analisi del telefonino cercò casting per la figlia prima di ucciderla

Dall'analisi del telefonino è emerso che Kaufman alcuni giorni prima di uccidere la figlia ha cercato casting per bambini, con l'obiettivo di lucrare su di lei. Ha contattato agenzie di "baby modelling". Ad amici e famigliari che contattava per chiedere soldi ha scritto: "È stata notata da diversi talent scout (che dicono che è bellissima). È divertente e ha una bella personalità.

Al momento stiamo valutando diverse agenzie che vogliono metterla sotto contratto, non siamo ancora stati a Milano". In realtà Kaufman voleva guadagnare con la figlia per la fuga. L'ha tenuta con sé finché la sua presenza non gli è stata d'intralcio, per poi sbarazzarsene prima di partire per la Grecia. La bambina infatti era limitata negli spostamenti in quanto non risulta mai registrata.