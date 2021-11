Maltrattamenti e abusi sessuali sui figli piccoli quando la moglie non era in casa: arrestato 39enne L’uomo si trova ora nel carcere di Rebibbia. Era già stato fermato dai carabinieri di Terracina lo scorso 15 ottobre.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 39 anni è finito in carcere con una terribile accusa: quella di aver abusato sessualmente dei figli minori. Già arrestato lo scorso 15 ottobre dai carabinieri della stazione radiomobile della compagnia di Terracina, adesso la misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina è diventata esecutiva. Il 39enne si trova nel carcere di Rebibbia: le accuse per lui sono molto pesanti, deve rispondere di maltrattamenti e abusi sessuali sui due figli piccoli. Se le accuse dovessero essere confermate e l'uomo condannato nel processo, rischia di passare diversi anni in carcere.

I fatti si sarebbero verificati tra il 2018 e il 2019. Secondo quanto appurato dalle indagini dei carabinieri della stazione di Terracina, l'uomo avrebbe abusato sessualmente dei due figli piccoli approfittando del fatto che la moglie non fosse in casa. Quando lei usciva, e lui si trovava da solo con i bimbi, avrebbe abusato di loro. Pensava che forse non sarebbe mai stato scoperto, ma così non è andata. L'uomo è stato denunciato e i figli sono stati allontanati da lui. Portato in carcere, deve rispondere di accuse gravissime.

Un fatto tremendo quello di cui è accusato l'uomo. Al momento non è noto se abbia detto qualcosa per difendersi, se abbia respinto le accuse o se abbia preferito restare in silenzio. I figli sono stati allontanati, così come la moglie, e tutelati in modo che non si sappia né la loro identità, né dove si trovano. Se il processo verrà celebrato, saranno ascoltati in forma protetta dal giudice: una questione molto delicata dato che si tratta di minori, che rischiano di portare i segni di quanto accaduto a vita.