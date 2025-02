video suggerito

Maltrattamenti continui sulla madre, arrestato 32enne: una settimana fa beccato a rubare grondaie Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Da un anno minacciava e picchiava la madre.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 32 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della madre. Solo la scorsa settimana il 32enne era stato beccato a rubare grondate in rame nelle abitazioni di Vicalvi, ed era stato arrestato dalle forze dell'ordine. Adesso, un nuovo fermo, stavolta per le minacce e gli abusi nei confronti della madre, ormai terrorizzata dai comportamenti del figlio. E proprio su questo i carabinieri stavano indagando, dopo aver appreso proprio dalla signora le violenza del 32enne.

Un quadro di azioni così gravi, quelle dell'uomo, che il giudice per le indagini preliminari ha deciso di disporre la custodia cautelare in carcere. Non i domiciliari, non una misura di allontanamento, ma la reclusione in carcere, proprio perché i comportamenti nei confronti della madre erano così preoccupanti da far temere una nuova escalation di violenza che non tenesse conto di nessuna misura se lasciato in stato di libertà

Al momento l'uomo si trova recluso nel carcere di Cassino. Per la donna, invece, sono state avviate le attività di sostegno attraverso i servizi sociali e il Consorzio Aipes. La signora sarà supportata anche dal punti di vista psicologico dato quello che ha dovuto subire. Secondo quanto emerso dalle indagini, le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da almeno un anno. La donna non aveva denunciato per paura e perché si trattava del figlio, che voleva tutelare nonostante i continui abusi cui era sottoposta. Alla fine, quando la situazione è diventata insostenibile, ha raccontato ai carabinieri cosa le stava succedendo, e il 32enne è stato arrestato.