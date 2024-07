Maltempo si abbatte sul litorale di Roma, bufera e trombe d’aria: stabilimenti devastati Vento fortissimo e trombe marine sul litorale di Roma. Nella mattinata di oggi, 22 luglio, sulle spiagge del Lazio si sono abbattute forti mareggiate e temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

179 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Roma e in generale nell'entroterra non sono state segnalate piogge di particolare intensità nel corso della mattinata di oggi, lunedì 22 luglio 2024. Ma sul litorale e ancora di più in mare aperto si sono abbattute bufere e trombe marine. Il vento, fortissimo, ha danneggiato diversi stabilimenti, come si vede nelle fotografie pubblicate sul gruppo Facebook ‘Noi che amiamo Santa Severa'.

Tromba marina avvistata sul mare a Ostia

A Ostia è stata avvistata a largo, come si vede nello scatto, una tromba marina, che per fortuna non si è abbattuta sulle spiagge del litorale romano. Il vento sta soffiando ancora molto forte e i danni alle strutture balneari non mancano.

Le previsioni, domani torna il bel tempo

Per la tarda serata di oggi i meteorologi prevedono un miglioramento delle condizioni meteo e domani, martedì 23 luglio. La giornata sarà caratterizzata sul litorale da venti deboli o moderati dai quadranti nord occidentali e sole. Le temperature saranno in leggera diminuzione, ma le massime resteranno comunque alte e sopra i 32 gradi per quanto riguarda le coste e le spiagge.

Certo, non sarà il caldo asfissiante della scorsa settimana, ma le temperature non scenderanno di molti gradi. Non ci sarà alcuna rottura dell'estate, come paventato da qualche previsione meteorologica nel corso della scorsa settimana. Anzi, l'anticiclone africano potrebbe di nuovo aumentare di intensità sul nostro Paese, secondo i meteorologi, a partire dal prossimo fine settimana. Insomma, l'estate è ancora nel pieno del suo corso e per un calo deciso delle temperature, sia massime che minime, bisognerà attendere.