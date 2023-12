Maltempo nel Lazio, allerta gialla per domani 5 dicembre: previsti temporali Nella giornata di domani, martedì 5 dicembre, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati.

A cura di Enrico Tata

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta maltempo a Roma e nel Lazio. L'Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un'allerta gialla valida dalle prime ore di domani, martedì 5 dicembre 2023, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati. L'avviso di allerta gialla, come si vede nel bollettino della Protezione Civile, è valido su tutte le province del Lazio per "ordinaria criticità idrogeologica per temporali".

Secondo le previsioni del sito IlMeteo.it, nella giornata di domani a Roma si verificheranno temporali, anche di forte intensità, soprattutto nelle ore centrali della mattinata. Per quanto riguarda la temperature, le minime saliranno di qualche grado rispetto ad oggi e si attesteranno intorno a 8/9 gradi. Le massime, invece, non saliranno sopra i 14 gradi nelle ore più calde.

Temperature in calo nel weekend dell'Immacolata e venerdì 8 dicembre previsto l'arrivo di nuove piogge.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 27 e 28 novembre: temporali e forte pioggia

Nelle prossime ore, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, previsto "maltempo e freddo su Lombardia e regioni del Nordest, con nevicate fino a quote collinari o addirittura in pianura in Emilia e nelle zone orientali della Lombardia. Il maltempo persisterà anche in Toscana, in parte dell'ovest della Sardegna e si estenderà verso Lazio e Campania".