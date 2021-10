Maltempo, in arrivo forti temporali: scatta l’allerta gialla a Roma e nel Lazio Forti temporali si abbatteranno su Roma e la regione per tutta la giornata di domani lunedì primo novembre tanto che da far scattare l’allerta meteo gialla: durerà 18 ore. Regione Lazio ricorda ai cittadini di “fare riferimento in caso di necessità alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.

A cura di Giorgia Venturini

Sono attesi per la mattina di domani lunedì primo novembre forti temporali in tutto il Lazio. Per questo il Centro Funzionale Regionale ha annunciato l'allerta meteo Gialla che interesserà la Capitale e tutta la regione per le successive 18 ore. Nel dettaglio la Protezione civile del Lazio spiega: "Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, lunedì 1 novembre, e per le successive 18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". L'avviso di allerta meteo arriva dopo che il Centro Funzionale Regionale ha valutato i livelli di criticità idrogeologica. Regione Lazio ricorda ai cittadini di "adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

La previsione meteo a Roma di domani primo novembre

Pioggia e maltempo infatti si abbatteranno sulla regione per tutta la giornata di domani lunedì 1 novembre, Festa di Ognissanti. Le precipitazioni cadranno in quantità moderata, specialmente nel corso del pomeriggio e di sera, quando si attendono anche temporali. Le temperature invece oscilleranno tra minime di 17 e massime di 19 gradi centigradi, leggermente in calo rispetto agli scorsi giorni, con il vento che soffierà moderato. Situazione analoga nel resto del Lazio, con maltempo ovunque sui capoluoghi di provincia. A Rieti le massime non supereranno i 15 gradi centigradi.