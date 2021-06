in foto: La fotografia si riferisce al salvataggio di ieri

Un altro temporale e altri allagamenti. Dopo il nubifragio di ieri, anche oggi un violento acquazzone pomeridiano ha causato disagi e molti interventi dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale in diversi quartieri di Roma, soprattutto in zona sud est. Nello specifico i vigili urbani sono intervenuti per allagamenti e danni legati al maltempo in zona Marco Simone, Prenestina e Tiburtina. Proprio in zona Tiburtina, in via Guglielmo Sansoni, gli agenti sono intervenuti intorno alle 17 per un'automobile in panne, rimasta intrappolata all'interno di un sottopassaggio. Il conducente era rimasto bloccato all'interno dell'automobile. I pompieri, arrivati sul posto con un mezzo, hanno estratto l'uomo dall'abitacolo e l'hanno messo in salvo. Il conducente della vettura non era ferito e non c'è stato quindi bisogno dell'intervento dei sanitari del 118. I pompieri, inoltre, hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e degli utenti in transito insieme alle pattuglie dei gruppi Tiburtino e Casilino dei vigili urbani. il tratto di strada interessato dall'allagamento è stato chiuso al traffico.

Ieri un uomo salvato per lo stesso motivo: era rimasto bloccato in un sottopasso

Ieri un altro automobilista è stato salvato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile in un sottopasso allagato in via Silvio d'Amico all'angolo con via Gaspare Gozzi, zona Marconi-Ostiense. Il fatto si è verificato nel pomeriggio intorno alle 14.30, quando sulla città si stava abbattendo un nubifragio. Stando a quanto si apprende, l'uomo si trovava a bordo di una Fiat Fiesta ed era rimasto completamente bloccato, con l'acqua che stava cominciando ad entrare all'interno dell'abitacolo. Fortunatamente è stato salvato dai carabinieri, che sono riusciti ad aprire la portiera e a trascinarlo all'esterno. Per l'uomo, affetto da disabilità, non c'è stata nessuna conseguenza fisica, ma soltanto un grande spavento.