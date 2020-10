Un violento nubifragio si è abbattuto nel corso della notte e alle prime luci dell'alba su alcuni quartieri della città di Roma. Si segnalano allagamenti e traffico intenso su molte strade della Capitale. Si registrano code soprattutto sul tratto urbano dell'Autostrada A24 e sulla tangenziale Est in direzione di San Giovanni.

Roma, alberi caduti a causa del maltempo

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma comunicano in una nota che "nella notte tra il 14 e 15 ottobre dalle ore 5 di questa mattina sono stati effettuati su Roma e provincia numerosi interventi causati dal maltempo, la maggior parte delle richieste legate ad alberi e rami pericolanti". Per il momento non si segnalano persone rimaste ferite.

Le previsioni meteo: allerta arancione

Per il pomeriggio di oggi attesi altri temporali di forte intensità su Toscana e Lazio. Temperature minime in aumento lieve su tutte le regioni tirreniche e massime stazionarie nel Lazio. Previsti venti forti. La Protezione civile del Lazio ha emesso un avviso di allerta meteo valido fino alla tarda serata di oggi (ma potrebbe essere prorogata nelle prossime ore, dato che le previsioni di domani non prevedono miglioramenti nelle condizioni meteo). Questo il motivo: "Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, a ruotare dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte".