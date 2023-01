Madre e figlia trovate morte in casa: il mistero della setta satanica e delle sedute spiritiche In casa delle due donne, devastate dalla malattia fisica e mentale, sono state trovate candele e una tavola ouija. Sui social, la passione per l’occultismo e l’ombra dell’appartenenza a una setta.

A cura di Natascia Grbic

È una vicenda tragica quella che emerge su Elena Bruselles e Luana Costantini, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento di Monte Mario, in via Giulio Salvadori. Una vicenda segnata dalla malattia fisica, mentale, e forse anche dalla dipendenza da droghe. Elena Bruselles, 83 anni, era la madre di Luana, da tempo allettata e affetta da Alzheimer. La sua morte risale circa a un mese fa, il suo cadavere è stato trovato mummificato e in avanzato stato di decomposizione. La morte di Luana, invece, è più recente e risalirebbe a una settimana fa: secondo quanto dichiarato da un amico, Luana, 54 anni, avrebbe prelevato la pensione della madre già deceduta e avrebbe assunto droga fino a morire. Il condizionale è d'obbligo dato che sarà poi l'autopsia a determinare le cause del decesso.

Quello che è certo, è che la 54enne si era avvicinata da tempo al mondo dell'occultismo. Fino a tre anni fa lavorava come operatrice socio sanitaria, poi è stata sospesa perché non si era voluta vaccinare contro la covid. Aveva aderito a una setta insieme all'ex fidanzato e un amico, con i quali condivideva l'appartamento. Gli agenti che indagano sul caso stanno cercando l'ex, che se ne era andato dalla casa diverse settimane fa. Non è indagato, ma vogliono ascoltarlo per cercare di capire qualcosa di più sulla vita di quelle due donne e capire il contesto in cui hanno perso la vita. In casa, è stata rinvenuta una tunica, diverse candele e una tavola ouija per le sedute spiritiche.

Sempre secondo quanto raccontato dall'amico di Luana a la Repubblica, le cose sarebbero degenerate in seguito a una seduta spiritica che i tre hanno fatto la notte di Halloween. "Dopo il 31 ottobre ha iniziato ad avere atteggiamenti strani – ha dichiarato – Sbatteva i denti con furia. Non mangiava, distorceva le ossa. Molte volte la trovavi a sbattere. Sentiva dolore a tutte le ossa e zoppicava. Tutto è iniziato con una semplice insonnia, poi sono arrivate le infiammazioni alle parti intime. Io e l'ex siamo andati via da quella casa proprio per i comportamenti abbastanza strani e inquietanti di Luana".

Ieri, il rinvenimento dei due cadaveri. Quello che ci si chiede è se qualcosa potesse essere fatto per le due donne, che avevano chiaramente bisogno di aiuto, e sembra siano state invece lasciate a loro stesse. Non è chiaro se avessero parenti in vita, certo è che nessuno le ha cercate in queste settimane. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa delle due donne, che da giorni sentivano un cattivo odore provenire dall'appartamento.