Madonna di Trevignano, l'ultima trovata di Gisella che rivendica l'aurora boreale: "Segni dal cielo, la fine è vicina" L'ultima trovata della veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia è quella di rivendicare di aver predetto l'aurora boreale, che ha tinto il cielo di viola in Italia. Ma si tratta di un fenomeno naturale, non è imminente alcuna Apocalisse.

A cura di Alessia Rabbai

Il cielo viola sull'Italia è un fenomeno che ha colpito in molti e di cui si è parlato in questi giorni. Uno spettacolo della natura, che ricorda uno scenario meraviglioso e già noto: l'aurora boreale dei Paesi del Nord Europa. Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, ha rivendicato di averlo "predetto" prima ancora che si verificasse e più volte negli anni, a suo dire, per "volere della Madonna e di Gesù", come un segno della fine dei tempi.

Sulla pagina Facebook "La Regina del Rosario", che altro non è che la pagina della "Madonna di Trevignano", sabato scorso 11 maggio è comparso un post con uno scatto, che immortala il suggestivo cielo tinto di viola. Il testo è un recap di vari messaggi, che sarebbero stati pubblicati ad inizio gennaio 2024 e negli scorsi anni sul portale dell'associzione, che fa capo ai coniugi Cardia. Dire ad esempio che "ci saranno terremoti" o "guerre" o "altre catastrofi naturali" non significa predirle, perché non è possibile. Semplicemente, prima o poi, accadono.

I messaggi catastrofici che annunciano l'Apocalisse

"Il sole emanerà tutta la sua potenza, causando grandi tempeste solari. Il tempo è vicino!" recita un messaggio datato all'8 gennaio 2024. "Guardate i segni dal cielo! Guardate i segni dal cielo: non dico i tempi e il giorno, ma questi sono i tempi ultimi. Non fidatevi di date: solo Io conosco la data esatta". Ad annunciare l'imminenza dell'Apocalisse in questo messaggio per la veggente di Trevignano Romano sarebbe addirittura Gesù. Il messaggio è datato al 30 dicembre del 2013. Andando a ritroso nel tempo si legge: "Siate sempre più spirituali e guardate i segni del cielo e della terra" la data è il 13 maggio del 2022. E ancora: "Figli, guardate il cielo, lì vedrete i segni dei tempi" 10 maggio 2022.

La spiegazione scientifica al cielo viola sull'Italia

Il cielo viola sull'Italia non c'entra nulla la fede cattolica, né con la Madonna e Gesù, ma si tratta nello specifico di bagliori che vanno dal rosso al violetto, di un'aurora appunto o una Sar acronimo di Stable Aurora Red arcs, provocata da una forte tempesta geomagnetica proveniente dal Sole. Come spiega Scienze Fanpage.it è un fenomeno che si manifesta "grazie all’eccitazione dei gas che sono presenti nell’alta atmosfera, la fascia dell’atmosfera che si estende da 50 chilometri dalla superficie terreste". No, non siamo "alla fine dei tempi", non sta per arrivare alcuna Apocalisse.