Madonna di Trevignano, la diocesi sulla posizione del vescovo: “Buon pastore che ha cura dei fedeli” La diocesi di Civita Castellana si è espressa sulla posizione dell’ex vescovo di Trevignano, Romano Rossi, spiegando che si è comportato come “un buon pastore che ha cura dei fedeli”.

A cura di Alessia Rabbai

L’ex vescovo della diocesi di Civita Castellana Romano Rossi insieme a Gisella Cardia

"Il modus agendi et operandi di Monsignor Romano Rossi è stato corrispondente a quello del buon pastore che ha cura di tutte le persone affidate al suo ministero episcopale". È la posizione della diocesi di Civita Castellana, che si è espressa in merito alla posizione dell'ex vescovo. A seguito dell'attenzione mediatica che il fenomeno delle presunte apparizioni della Madonna a Gisella Cardia e della stauetta di Madjugorje, che di dice pianga sangue ha riscosso nelle trasmissioni televisive e sui giornali sono comparse le immagini di Rossi insieme alla veggente durante la recita del rosario nel 2016, nonostante la Chiesa cattolica non si sia ancora espressa sulla vicenda. "Le ricostruzioni giornalistiche appaiono palesemente parziali e decontestualizzate – continua la diocesi di Civita Castellana – Tutto questo concorre a gettare ombre e sospetti sulla persona e conduce a conclusioni errate circa possibili responsabilità del Presule nella vicenda di Trevignano Romano".

"La Commissione sta lavorando all'esame dei fatti"

In un altro comunicato il vescovo della diocesi di Civita Castellana Marco Salvi ha informato la stampa che "la Commissione di esperti, incaricata di studiare i fatti avvenuti nelle vicinanze di Trevignano Romano, sta lavorando all'esame dei fatti, raccogliendo testimonianze ed analizzando gli accadimenti". Dunque i lavori sono in corso e il verdetto ufficiale non è stato ancora pubblicato. "È bene sottolineare che i tempi necessari ad un serio esame dei presunti fenomeni, richiede ponderatezza e vari passaggi, non certamente legati alla velocità dell'informazione mediatica. Sarà premura del vescovo e dell'intera diocesi, dare al più presto ulteriori comunicazioni in merito".

L’attuale vescovo della diocesi di Civita Castellana Marco Salvi

Da anticipazioni "non c'è alcunché di sovrannaturale"

Sul sito "Il Segno di Giona" di David Murgia è stata pubblicata un'anticipazione di quello che pare sarà l'esito dei lavori della Commissione. La decisione della Chiesa sarà di "Constat de non supernaturalitate", cioè "tutto falso". Secondo Murgia gli esperti avrebbero constatato che i presunti messaggi della veggente non conterrebbero "niente di sovrannaturale", ma anzi sarebbero intrisi di "millenarismo e toni apocalittici". Sulle presunte stimmate invece che Gisella Cardia riceverebbe durante la Quaresima non sono stati eseguiti esami a causa di "un ritardo nelle comunicazioni", che "non ha permesso di poter verificare le ferite”.