Madonna di Trevignano, Gisella Cardia a Fanpage.it: “L’apparizione del 3 giugno ci sarà” Gisella Cardia ha confermato a Fanpage.it che il prossimo appuntamento di preghiera del 3 giugno ci sarà. “Andremo sul luogo a pregare come facciamo da sette anni”.

A cura di Alessia Rabbai

Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, contattata telefonicamente da Fanpage.it ha confermato l'appuntamento del prossimo 3 giugno, spiegando che: "L'apparizione ci sarà". La veggente siciliana ha assicurato ai seguaci la data del raduno di preghiera. Il 3 di ogni mese infatti Gisella, suo marito Gianni, i fedelissimi della coppia e centinaia di persone provenienti anche dall'estero raggiungono il terreno di proprietà dell'associazione Madonna di Trevignano con vista panoramica sul Lago di Bracciano in via Campo delle Rose alle porte di Roma, per la recita del rosario. È lì che – a dire di Gisella – la Madonna le appare alle ore 15, consegnandole messaggi per i fedeli.

Gisella: "Il 3 giugno saremo sul luogo a pregare"

"Il 3 giugno sicuramente saremo sul luogo a pregare, come da sette anni ad oggi" spiega Gisella contattata da Fanpage.it. E sulla richiesta di rilasciarci dichiarazioni su cosa si aspetta per il prossimo incontro di preghiera risponde: "Non rilascio più interviste e non ho alcuna intenzione di andare in tv – chiarisce – se l'ho fatto è stato solo per difendermi dalle menzogne che sono state dette e che continuano a dire. Oltretutto credo che la Madonna abbia dato un segnale così forte, che vale molto di più delle mie parole. Grazie". Il riferimento probabilmente è all'episodio della lacrimazione della statuetta della Madonna alla presenza della troupe Mediaset, dopo la puntata di Pomeriggio Cinque. Un fenomeno "improvviso" accaduto davanti agli stessi giornalisti che, per la veggente ora mette a tacere qualsiasi dubbio sulla veridicità delle sue affermazioni.

La portavoce di nuovo ex: "Non commento più alcuna attività di Gisella"

Fanpage.it prima di chiamare Gisella ha contattato la sua portavoce Paola Felli, già intervistata dalla nostra testata e ospite di varie trasmissioni televisive. Alla domanda su cosa si aspetti dal prossimo raduno di preghiera e se ci siano novità sulla vicenda di Trevignano risponde: "Vi ringrazio per avermelo chiesto, ma no comment – e chiarisce senza fornire ulteriori spiegazioni – Non sono più la portavoce di Gisella Cardia, non commento più alcuna attività della veggente".