Madonna di Trevignano che piange: la chiesa indagherà sul fenomeno Il vescovo di Civita Castellana ha spiegato che sarà aperta una commissione diocesana sulla Madonna che piange a Trevignano.

A cura di Alessia Rabbai

La statua della Madonna a Trevignano

Sulla Madonna di Trevignano Romano che piange sarà istituita una commissione diocesana per una "indagine previa" per fare chiarezza sul fenomeno. Sono le dichiarazioni che il monsignor Marco Salvi vescovo di Civita Castellana ha rilasciato all'Adnkronos. Fatti ‘miracolosi'che avverrebbero nel Comune rivierasco del Lago di Bracciano, finito sulle cronache dei giornali per una statua della Madonna proveniente da Medjugorie acquistata da una coppia, che piange, e di presunte apparizioni di Maria, che ogni 3 del mese affida i suoi messaggi ad una donna. Il vescovo, arrivato da una mese alla guida della diocesi, subentra al monsignor Romano Rossi. Salvi ha chiarito: "Il mio sostegno è sempre stato per il rosario non per le apparizioni sulle quali nessuno mai si è pronunciato". Sul fenomeno la chiesa cattolica è molto cauta e non si è ancora pronunciata.

Il Comune di Trevignano: "La chiesa prenda in mano la situazione"

Il fenomeno della Madonna di Trevignano che piange attira ogni 3 del mese centinaia di persone, soprattutto fedeli che provengono da fuori anche con pullman, mentre la comunità locale preferisce non esprimersi. Un fenomeno che è inziato cinque anni fa e che nel tempo ha intercettato l'attenzione e le preghiere di sempre più fedeli. L'amministrazione comunale si auspica che "la chiesa prenda in mano la situazione per fare chiarezza" e la sindaca Claudia Maciucchi spiega che: "Trevignano Romano non cerca alcuna notorietà, ha già i suoi turisti e ha sottolineato che "il terreno dove avvengono le presunte apparizioni è ad alto vincolo, poiché inserito nell’Ente Parco di Bracciano e Martignano, un luogo definito ‘Zona A di parco' a tutela integrale e agricola di Prg, con il divieto assoluto di edificabilità e addirittura di calpestio per mezzi non legati all’agricoltura".