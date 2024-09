video suggerito

Madonna di Trevignano, a pochi mesi dal Giubileo l'ennesima profezia di Gisella: "Roma è in pericolo" Roma e tutta Italia. Ma anche la Germania, la Francia e l'Inghilterra: "Piangeranno tutte insieme a Gerusalemme". Questo l'ennesimo messaggio di Gisella Cardia.

A cura di Beatrice Tominic

Frame dal video dell'incontro di preghiera del 3 marzo 2024

La relazione fra la Madonna di Trevignano e Gisella Cardia, la veggente che ogni tre del mese si affaccia sulle sponde del lago di Bracciano continua ad essere sempre più fitta di messaggi. Un giorno è una profezia, il giorno dopo è un attacco a chi osa insinuare che le sue parole non siano Verità, con la v maiuscola, naturalmente. Un giorno tratta di morte, distruzione e altri disastri, il successivo accusa l'umanità di aver perso di vista Dio e la sua luce per inseguire la menzogna.

Stavolta, a pochi mesi dall'inizio del Giubileo, il fantomatico messaggio della Madonna recapitato, forse con tanto di carta da bollo e chiusura in ceralacca (e poi condiviso su Facebook), riguarda Roma. "L'Italia è in grande pericolo. Soprattutto Roma!"

Sarà forse per le file interminabili di turisti e pellegrini in arrivo nei prossimi mesi? O forse è per i lavori che ancora non vedono la fine nella metropolitana, soprattutto nella linea A, che è quella che, fra l'altro, attraversa il centro città e porta in Vaticano? Per non parlare dei cantieri, anche quelli ancora aperti che coprono i monumenti con strisce arancioni e pannelli. Senza dimenticare degli ingorghi e del traffico che i lavori in corso stanno continuando a creare in tutta l'area del centro, con forti ripercussioni nelle periferie. E delle strade allagate non appena inizia a piovere. Cosa succederà di preciso, non c'è dato saperlo.

Solo che non si tratterà di Roma e basta. "Figli, Gerusalemme piangerà insieme all’Inghilterra, alla Francia e alla Germania", non solo l'Italia, ma una calamità di porzioni gigantesche che coinvolgerà tutti questi paesi europei.

E ancora: "Molti figli che non comprendono ciò che sta accadendo nel mondo. Perché tanta indifferenza? […] finché non entrerà la giustizia, l’amore e la correttezza, non ci sarà Pace nel mondo, ma sofferenza e morte". Un quadro che, visto le ultime notizie che ci arrivano ogni giorno, soprattutto dai confini d'Europa e dal Medio Oriente non sembra dirci nulla di nuovo.

Ma la Madonna di Trevignano ama i suoi figli e, proprio per questo, è bastone e carota. Il giorno dopo l'avvertimento, arriva un rimprovero. "Svegliatevi da questo torpore dove da tempo siete caduti". Un torpore nel quale, forse, sono destinati a cadere anche gli appuntamenti a Trevignano dopo che il Vaticano si è pronunciato sulle apparizioni (spoiler: non ci sarebbe nulla di soprannaturale) e, soprattutto, dopo le catene al campo di preghiera.