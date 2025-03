video suggerito

Madonna di Trevignano, domani il perito svelerà la verità sul sangue "pianto" dalla statua Nell'udienza di domani al Tribunale di Civitavecchia il perito Emiliano Giardina nominato dalla gip svelerà i risultati ufficiali e completi sul sangue "pianto" dalla statuetta della Madonna di Trevignano. Oggi, 3 marzo, la recita del rosario con Gisella Cardia.

A cura di Alessia Rabbai

Il giorno della verità. Così chiamano domani le varie parti coinvolte nella vicenda della statuetta della Madonna di Trevignano Romano, che "piange". Martedì 4 marzo il genetista forense Emiliano Giardina, perito nominato dalla giudice delle indagini preliminari Vittoria Sodani, illustrerà nel Tribunale di Civitavecchia i risultati completi e ufficiali degli esami fatti sulla statuetta della Madonna e sul quadro trasudante del Cristo. Entrambi appartengono ai coniugi Cardia.

Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano che sostiene di vedere la Madonna, la quale le consegnerebbe, a suo dire, messaggi per i fedeli, e suo marito Gianni sono indagati per il reato di truffa aggravata in concorso. Chiuse le indagini, la Procura dovrà decidere se chiederne l'archiviazione o il rinvio a giudizio al giudice.

Luigi Avella, l'ex fedele che anni fa ha donato a Gisella 123mila euro e rappresenta la controparte, ha spiegato che in caso di processo si costituirà parte civile. Oggi, lunedì 3 marzo, c'è stata la consueta diretta con la recita mensile del rosario insieme a Gisella Cardia, che dal sequestro definitivo del campo delle preghiere è in diretta su YouTube.

I risultati ufficiali e completi del sangue domani in Tribunale

Giardina spiegherà in aula quali sono i risultati ufficiali e completi sugli esami irripetibili fatti sulla statua e sul quadro, rispondendo ai quesiti posti dalla gip. "Durante l’udienza per l’incidente probatorio formuleremo alcune domande al perito del Tribunale su aspetti tecnici dell’elaborato depositato a sua firma – ha dichiarato in vista dell'udienza di domani l'avvocato di Gisella Cardia Solange Marchignoli – Idem dicasi per la dottoressa Baldi, genetista forense da noi incaricata che formulerà le doverose osservazioni". Fanpage.it ha domandato all'avvocato Marchignoli come sta la sua assistita: "Gisella è serena, come sempre del resto. Inevitabilmente lo è ancora di più, ora, per le risultanze della perizia".

Cosa sappiamo finora sui risultati degli esami sulla statua

Secondo alcune anticipazioni trapelate nei giorni scorsi e commentate dall'avvocato Marchignoli, "il DNA di Gisella è ovunque sulla statua, ma non c'è solo il suo: si tratta di una ‘traccia mista'. Il colore rosso risulta sangue umano e femminile, con DNA misto, e cioè di Gisella Cardia, ma non solo. Inoltre non c'è traccia del DNA del marito, Gianni Cardia". Per l'ex fedele Avella c'è qualcosa che non torna, e qualche giorno fa, raggiunto telefonicamente da Fanpage.it per un commento, ha detto: "Sui risultati sul sangue della statuetta ‘che piange' c'è qualcuno che mente". Non resta che attendere domani.