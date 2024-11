Macchina in doppia fila e l’autobus non riesce a passare: maxi ingorgo a piazza Istria Maxi ingorgo a piazza Istria, Roma, a causa di un’automobile parcheggiata in doppia fila, che ha impedito il passaggio di un bus della linea 80 di Atac. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Maxi ingorgo a piazza Istria a Roma a causa di un'automobile parcheggiata in doppia fila. Un autobus della linea 80 di Atac non riesce a passare e altri mezzi pubblici sono costretti ad attendere in coda. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas' accompagnato dalla didascalia ‘L'Atac non passa mai. Cit.'.

La linea 80 di Atac parte da Porta di Roma e arriva a piazza Venezia, passando per Conca d'oro, Libia e Barberini.

La settimana scorsa si era creata una situazione simile in via Gregorio VII. Anche in quel caso un'automobile parcheggiata in seconda fila aveva provocato un maxi ingorgo a causa di un bus Atac della linea 791 che non riusciva a girare, nonostante le manovre.