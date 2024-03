video suggerito

Lunedì i funerali di Antonio D’Acci, il macchinista eroe morto sul treno Pescara – Sulmona Si terranno lunedì, nel giorno di Pasquetta, i funerali di Antonio D’Acci, il macchinista morto sul treno Pescara – Sulmona tre giorni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Saranno celebrati il primo aprile i funerali di Antonio D'Acci, il macchinista morto sul treno regionale 4193 Pescara – Sulmona, mentre era in servizio. Le esequie si terranno quindi nel giorno di Pasquetta, nella chiesa di San Francesco a Termoli alle 10.30.

Antonio D'Acci era un macchinista con quarant'anni di esperienza. Quando si è sentito male, ha arrestato la corsa del treno in aperta campagna, nel territorio di Alanno, in modo da mettere in salvo tutti gli 87 passeggeri che erano a bordo del convoglio. Subito soccorso dal capotreno e dal personale di bordo, è purtroppo morto subito dopo essersi sentito male. Gli operatori del 118, pur intervenuti tempestivamente, non sono riusciti a rianimarlo, e hanno potuto solo dichiarare il decesso.

"Hai fatto parlare di te e piangere tutta l'Italia! Ciao Tonino!", il messaggio di cordoglio di un amico del macchinista. "Ti ricorderò sempre così, con il sorriso e il tuo buon umore e cordialità. Fai buon viaggio". "Non riesco ancora a crederci eri come un fratello per me. Avrò vivo il ricordo di tante uscite insieme a caccia. Mi hai telefonato venerdì per dirmi ‘ti aspetto, sono arrivate le quaglie'. Non ti dimenticherò mai".

Antonio D'Acci, detto Tonino, aveva 61 anni. Il macchinista era alla soglia della pensione, il giorno della tragedia stava lavorando sulla linea Pescara – Roma quando si è sentito male. Non appena ha capito che stava perdendo i sensi ha arrestato immediatamente la corsa del treno, in modo da mettere in salvo tutti i passeggeri a bordo. Il malore lo ha stroncato, e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Non ha mai ripreso conoscenza ed è morto subito dopo, tra il dolore dei colleghi che hanno provato ad aiutarlo.