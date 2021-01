I carabinieri del gruppo di Roma hanno chiuso un ristorante in via Lucullo per violazione delle norme anti-covid. Il locale, chiuso al pubblico, era però aperto per il compleanno del titolare: in cinque erano seduti a tavola insieme per festeggiare quando sono entrati i militari chiedendo le generalità. I cinque erano in effetti tutti parenti, ma appartenenti a diversi nuclei familiari. Sono stati quindi sanzionati per il mancato rispetto delle regole del Dpcm previsto dal Governo Conte. Multata anche la titolare di un bar in via Gregorio VII perché aveva protratto oltre le 18 il servizio al tavolo e non aveva esposto il cartello col numero massimo di persone consentite nel locale. Il bar rimarrà chiuso per un giorno.

La protesta dei ristoratori contro le chiusure

Nei giorni scorsi alcuni ristoratori hanno dato il via a una protesta in polemica con la chiusura di bar e ristoranti, che ora devono chiudere anche a pranzo e lavorare solo con consegne a domicilio e asporto. I locali che hanno aderito all'iniziativa sono rimasti aperti nel fine settimana (avrebbero dovuto chiudere venerdì e sabato alle 18 e non aprire proprio nella giornata di domenica, quando il Lazio è passato nella zona arancione), accogliendo i clienti in tavoli distanziati e mettendo a disposizione gel e mascherine. "Intendo semplicemente lavorare, non chiedo altro, – ha spiegato a Fanpage.it Giancarlo Gilardini, gestore de ‘Dar Bottarolo' a Tormarancia, che specifica – non sono un rivoluzionario, né un negazionista, non mi piace andare contro le regole, ma questo è un grido d'aiuto, per vedere se qualcuno si accorge di noi".

Nessuna multa da parte dei vigili urbani

Nelle due sere in cui questi ristoranti sono rimasti aperti, non ci sono stati né controlli né multe da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Contattati da Fanpage.it in merito alla vicenda, i vigili urbani hanno spiegato che "i controlli ci sono sempre stati su tutto il territorio, solo nel fine settimana se ne contano infatti un migliaio, effettuati in orario serale e continueranno"