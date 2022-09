ll comune risponde alla famiglia di Hasib: “Via da Primavalle avranno nuova casa popolare” Nei prossimi giorni verrà individuata una nuova casa per i familiari di Hasib: da due mesi, abbandonato l’alloggio di Primavalle, vivevano in macchina.

A cura di Beatrice Tominic

L’assessore Tobia Zevi e Hasib Omerovic

Dopo una lunga attesa, è terminata l'attesa per la famiglia di Hasib Omerovic, il ragazzo disabile volato dal balcone della casa in cui viveva a Primavalle durante una perquisizione: presto genitori e fratelli potranno trasferirsi in una nuova casa. Ad annunciarlo sono stati, con una nota congiunta, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi e il Presidente di Commissione Patrimonio e Politiche abitative, Yuri Trombetti.

"La vicenda della famiglia Omerovic ci ha enormemente colpito dal punto di vista emotivo ed umano – hanno dichiarato i due – Dopo la tragedia che ha colpito il ragazzo, la sua famiglia aveva fatto domanda per un cambio di alloggio: l'istanza è stata sottoposta alla dovuta istruttoria, che oggi si è conclusa positivamente e già nei prossimi giorni, nel rispetto delle procedure, gli uffici si confronteranno con la famiglia per individuare la casa alternativa più idonea". Destinato ai nuclei in graduatoria l'alloggio che era stato assegnato in precedenza: sarà nuovamente abitato "non appena terminati i necessari adempimenti amministrativi". Fino ad oggi, il Comune di Roma non aveva inviato loro alcuna risposta in merito alla richiesta di trasferimento in un'altra casa.

Due mesi in automobile

Da quando si sono svolti i terribili fatti denunciati, all'inizio del mese, durante una presentazione in parlamento, la famiglia di Hasib Omerovic ha iniziato a vivere in automobile: "Stiamo aspettando quella casa da due mesi – ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it il papà di Hasib – Vogliamo tornare alla vita di prima e mandare i nostri figli a scuola. Non possiamo andare avanti così".

Anche il presidente dell'associazione 21 luglio, che si occupa di tutelare i diritti delle persone rom, Carlo Stasolla, si era espresso in merito, per denunciare la lunga attesa a seguito della richiesta di trasferimento: "Sono costretti a vivere in macchina per accudire il figlio e stargli vicino, nel silenzio delle istituzioni", aveva dichiarato nei giorni scorsi. Adesso, non appena si concluderà la procedura, la famiglia di Hasib potrà trasferirsi nella nuova abitazione: i suoi genitori e i tre fratelli, uno di nove anni, le altre di sedici e trentuno (quest'ultima invalida al 100%) potranno tornare ad avere un luogo da chiamare "casa".