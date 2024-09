video suggerito

Lite furibonda in casa, una donna uccide suo fratello a Ciampino Una donna ha ucciso suo fratello a Ciampino, provincia di Roma. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

A Ciampino, viale Kennedy, una donna di 56 anni ha ucciso suo fratello. La vittima è un 66enne. Stando a quanto riporta Il Messaggero, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e della stazione di Ciampino.

La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma secondo gli investigatori la donna ha improvvisamente impugnato un coltello da cucina e ha aggredito il fratello. Sul corpo di quest'ultimo sono state trovate diverse ferite sull'addome e sulla schiena. Il fatto è avvenuto all'interno di una villetta in viale Kennedy 68 a Ciampino.

In casa anche la madre dei due, rimasta illesa

I militari sono arrivati sul posto dopo alcune segnalazioni ricevute dai vicini di casa, preoccupati per le terribili grida che arrivavano dalla villetta. Intorno alle 20 di ieri, fratello e sorella hanno cominciato a litigare e improvvisamente la donna ha accoltellato il 66enne. All'interno dell'abitazione c'era anche la madre dei due, che si trovava in un'altra stanza e fortunatamente è rimasta illesa. A causa dello shock subito, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e accompagnata in ospedale per accertamenti.

La donna soffriva di un disturbo della personalità

Stando a quanto risulta da successivi accertamenti, la donna soffriva da tempo di un disturbo della personalità e per questo era in cura in un centro di salute mentale del territorio. Sul suo conto, tuttavia, non era stata mai presentata alcuna denuncia per aggressioni o maltrattamenti in famiglia. La lite che ha portato al terribile omicidio della scorsa sera sarebbe scoppiata per motivi banali.