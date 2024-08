Lite domestica: coinquilini: lei lo ustiona con l’acqua bollente, ma racconta di essersi difesa

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Una violente lite tra coinquilini finisce in tribunale a Roma. La vicenda inizia quando una donna di 47 anni di nazionalità romena e un 32enne di origine sudamericana decidono di andare a vivere insieme per ammortizzare le spese. Lavorano insieme nello stesso ristorante, così scelgono di condividere oltre che i turni anche un tetto in via della Madonna di Fatima a Tor Marancia, periferia Sud di Roma. Ma qualcosa nella convivenza non funziona, fino a quando esplode la violenza in un pomeriggio di domenica.

La vicenda è raccontata sulle pagine della cronaca di Roma del quotidiano la Repubblica. Quando i carabinieri arrivano trovano l'uomo con ustioni su buona parte del corpo: la coinquilina, visibilmente ubriaca, gli ha rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente.

La donna ha raccontato di essersi difesa dall'aggressione del 32enne, e in effetti presentava oltre a una vasta ecchimosi all'occhio anche lesioni al capo e una mano. Opposta la versione del coinquilino che ha asserito di fronte ai militari, e poi di fronte al giudice, di essere stato aggredito senza un apparente motivo dalla 47enne, e si sarebbe solo difeso dal suo tentativo prima di accoltellarlo, e poi di lanciargli l'acqua bollente addosso. Ha raccontato anche di essersi salvato solo riuscendo a chiudersi a chiave nella sua stanza chiamando il 112.

Il racconto dei due diverge anche sui futili motivi che hanno scatenato la violenza: secondo la donna si sarebbe trattato dell'utilizzo della televisione, secondo l'uomo di una lite scoppiata per la precedenza dell'utilizzo della cucina. Versioni discordanti, nelle quali ora i giudici dovranno raccapezzarsi per dirimere le responsabilità.