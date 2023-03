Lite con accoltellamento tra i banchi del mercato: due venditori in ospedale La posizione di un uomo identificato dai carabinieri è al vaglio, per un accoltellamento al mercato di Giardinetti. Due persone sono finite in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due persone ferite e un uomo identificato è il bilancio di una lite al mercato di frutta e verdura in via Carlo Santarelli in zona Giardinetti a Roma. I fatti sono avvenuti nella mattinata presto di oggi, giovedì 2 marzo, nel territorio della periferia Est della Capitale. Ad intervenire alla segnalazione sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati, che indagano sull'accaduto. Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 8.45 durante l'allestimento dei banchi del mercato ortofrutticolo nella giornata del mercato settimanale. Improvvisamente tra alcuni venditori è nata una discussione, il motivo era il posizionamento dei banchi, rispetto al quel non si sono accordati tra loro.

Una lite animata durante la quale sono prima volati insulti e che poi è finita a coltellate. Uno dei venditori ad un certo punto ha infatti impugnato un coltello e ha ferito due persone con le quali stava discutendo. La scena si è svolta davanti ai passanti e agli altri venditori che avevano allestito i banchi con la propria merce pronta per i clienti. Si sono allarmati alla vista del tafferuglio e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto data la dinamica dell'accaduto è stato necessario l'intervento delle ambulanze. I paramedici giunti al mercato hanno preso in carico i due feriti e li hanno trasportati in ospedale, uno al vicino Policlinico di Tor Vergata, l'altro al Casilino.

Arrivati tutti e due al pronto soccorso, sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Non sono note al momento le loro esatte condizioni di salute, ma da quanto si apprende fortunatamente non rischiano di morire. Presenti per gli accertamenti del caso i militari dell'Arma, che hanno ascoltato alcuni testimoni, svolto gli accertamenti di rito e che indagano sull'accaduto. Un uomo è stato identificato e portato in casema, si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.