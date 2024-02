L’incredibile storia del maestro trovato mummificato in casa: posta stracolma ma nessuno ha controllato Da sei mesi nessuno aveva più notizie del maestro Italo. Ci sono volute le telecamere di Chi l’ha visto? per convincere le forze dell’ordine a controllare l’appartamento del 76enne, trovato morto all’interno dell’abitazione in zona Alberone a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La cassetta delle lettere stracolma e la finestra sempre aperta da mesi, sia di giorno che di notte, con il sole e con la pioggia. Ma nessuno ha controllato. Ci sono volute le telecamere di Chi l'ha visto? per convincere a verificare l'interno di un appartamento in zona Alberone, Roma. Il corpo del signor Italo, maestro in pensione, è stato trovato praticamente mummificato. I vicini hanno raccontato che non lo vedevano da diversi mesi e per questo hanno chiamato la redazione del programma Rai condotto da Federica Sciarelli.

La porta del suo appartamento non è stata aperta da luglio e nessuno è andato a controllare. Dall'estate il maestro Italo non è stato più visto e, come anticipato, la sua cassetta della posta era stracolma di lettere. I vicini di casa, preoccupati, hanno quindi chiamato ‘Chi l'ha visto?' per chiedere che quella porta venisse aperta. "Noi vorremmo chiedere ai vigili del fuoco, insieme ai condomini, di aprire questa porta, dal momento che c'è una denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri, per cercare di scoprire cosa sia successo", è stato l'appello di Federica Sciarelli in diretta tv.

Una vicina aveva raccontato alle telecamere della trasmissione Rai: "A luglio mi sono resa conto che nella cassetta della posta del maestro c'erano moltissime bollette. Non andava mai da nessuna parte, era un uomo isolato. Questo signore non si è più visto. È caduto? Si è fatto male? Non lo so. Quella finestra è sempre aperta, sia di notte che di giorno, sempre".

I vicini di casa hanno raccontato che i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo dopo la presentazione della denuncia di scomparsa, ma si sarebbero limitati a controllare il pianerottolo, senza aprire il portone dell'appartamento. Dopo che la vicenda è stata raccontata nel corso dell'ultima puntata di Chi l'ha visto?, i vigili del fuoco si sono recati sul posto per verificare e hanno trovato il corpo del signor Italo, 76 anni, praticamente mummificato. Con ogni probabilità è deceduto in casa per un malore improvviso. Nonostante la scomparsa da diversi mesi, nessuno aveva controllato all'interno dell'abitazione.