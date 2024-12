L’imprenditore Stefano Valore sequestrato, picchiato e rapinato in casa

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'imprenditore Stefano Valore (Foto da Linkedin)

L'imprenditore romano Stefano Valore è stato vittima di un sequestro con rapina. L'episodio è accaduto nella notte all'interno della sua abitazione verso la mezzanotte. Quattro uomini armati sono entrati in casa, lo hanno sequestrato portandogli via denaro e gioielli. Stefano Valore è un imprenditore impegnato nell'ambito dell'alta tecnologia e sicurezza informatica ed è editore dell'agenzia di stampa nazionale Dire.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive ai fatti nella notte quattro uomini incappucciati e armati di pistola sono entrati all'interno della sua abitazione Lo hanno immobilizzato e picchiato, chiedendogli dove avesse nascosto soldi e oggetti preziosi. Un sequestro che è durato alcune ore, poi i rapinatori soddisfatti si sono dati alla fuga con denaro e gioielli per un valore esatto ancora da quantificare.

Valore è riuscito a liberarsi e a chiamare aiuto. Nell'abitazione sono arrivati i carabinieri della stazione di Ostia e il personale sanitario con l'ambulanza. L'imprenditore ha avuto bisogno di cure mediche per una ferita alla testa. Da quanto si apprende fortunatamente le sue condizioni di salute non sono serie e non rischia di morire, ma ha vissuto dei momenti terribili. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito all'interno dell'abitazione e indagano sull'accaduto, per cercare di risalire ai responsabili. Sequestrate e al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di zona, per verificare se abbiano immortalato i malviventi in fuga. Le indagini sono in corso.