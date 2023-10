L’immunologo Francesco Le Foche massacrato da un paziente: rischia di perdere la vista da un occhio Francesco Le Foche è in gravi condizioni e dovrà subire un intervento maxillo-facciale. L’immunologo rischia di perdere la vista da un occhio, picchiato da un paziente perché il cane che gli aveva curato è morto.

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Le Foche (La Presse)

Rischia di perdere la vista dall'occhio sinistro, ha un trauma cranico e il naso rotto Francesco Le Foche, massacrato di botte da un paziente nel suo studio in via Po a Roma. L'immunologo è ricoverato in prognosi riservata da giovedì scorso 5 ottobre al Policlinico Umberto I dopo l'aggressione da parte di un uomo che gli aveva chiesto di curare il suo cane, poi morto. Il medico dovrà subire un intervento di maxillo-facciale, le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente non rischia di morire.

Francesco Le Foche, sessantasei anni, è un volto noto per aver partecipato a programmi televisivi sulla divulgazione scientifica durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Ospite esperto, tra le altre trasmissioni a ‘Domenica In', ha fatto informazione in merito a vaccini, coronavirus e andamento dei contagi. Era stato definito l'immunologo ‘ottimista', proprio perché tentatava diffondere un messaggio positivo alla popolazione durante la pandemia.

Un paziente gli aveva chiesto di curare il cane

I motivi dell'aggressione come riporta Il Corriere della Sera sarebbero da ricondurre al fatto che un uomo di trentasei anni si era rivolto a Le Foche per chiedergli di curare il suo cane, poi deceduto. E l'immunologo se ne era preso cura, intervenendo su un’infezione alla colonna vertebrale. Ma pare che l'uomo fosse convinto che il suo amico a quattro zambe ne avesse un'altra per la quale a suo dire il medico non avrebbe fatto nulla per evitare che morisse.

Chi è l'uomo che ha aggredito Francesco Le Foche

L'aggressione di cui è stato vittima l'immunologo Francesco Le Foche è avvenuta nel suo studio medico in zona Salaria. Le Foche è stato dirigente del day hospital di immuno-infettivologia del Policlinico Umberto I e professore all’università La Sapienza. L'uomo che l'ha aggredito è un trentaseienne pugile e buttafuori, con problemi psicologici e precedenti per detenzione abusiva di armi, ricettazione, furto, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo aver picchiato il medico è stato arrestato dai poliziotti, portato nel carcere di Regina Coeli e dovrà rispondere di tentato omicidio. Ad intervenire per fermarlo avvisando la centrale è stato un poliziotto libero dal servizio.