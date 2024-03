Libri Come 2024 a Roma: programma, biglietti e ospiti all’Auditorium Parco della Musica Libri Come… Umanità: questo il tema della quindicesima edizione della rassegna ospitata all’Auditorium Parco della Musica dal 22 al 24 marzo 2024. Scopriamo il programma degli eventi e come ottenere i biglietti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Torna come ogni anno il tradizionale appuntamento con Libri Come, ospitato all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 22 al 24 marzo 2024. Quest'anno arriva alla sua quindicesima edizione e ha come tema l'Umanità. Un susseguirsi di appuntamenti, presentazioni di libri e interventi come ogni anno. In questo 2024 già annunciati tre omaggi: il primo a Franco Basaglia a cento anni dalla nascita, il secondo a Fleur Jaeggy, con una reading apposita e il terzo ad Alberto Arbasino.

Libri Come 2024: le date e il programma degli eventi

Come anticipato il festival del 2024, rispetto allo scorso anno, si riduce di un giorno: gli eventi, elencati nel programma completo in pdf, iniziano venerdì 22 marzo e terminano domenica 24. L'iniziativa viene inaugurata, come di consueto, dalle scuole superiori della capitale: il Tommaso Salvini, il Primo Levi, il Keplero, il De Sanctis, il Pasteur, il Seneca e l'Aristofane. Dalle ore 18 inizia il programma vero e proprio con i primi appuntamenti, la maggior parte dei quali dalla durata di una o due ore, fino all'ultimo che inizia alle 20.45. Il giorno successivo, invece, si inizia alle ore 11 senza interruzioni fino alle ore 21, quando ha inizio l'ultimo evento. Alle 10.45, invece, l'appuntamento per il giorno successivo, con ultimo evento, con Ascanio Celestini, alle ore 19.

I biglietti per Libri Come 2024 all'Auditorium Parco della Musica

Per partecipare ai vari eventi organizzati da Libri Come nei vari spazi dell'Auditorium Parco della Musica è necessario prenotare il proprio posto. Come viene specificato anche all'interno del programma, fatta eccezione per alcuni casi in cui l'ingresso è libero, i posti sono prenotabili gratuitamente (con rilascio di un vaoucher) o dopo il pagamento di tre euro. Per prenotare o acquistare il biglietto è necessario visitare la pagina di ogni singolo evento oppure accreditarsi sul sito di Ticketone.

Gli ospiti del festival del libro e della letteratura a Roma

Tantissimi, come ogni anno, gli ospiti che salgono sul palco in queste due giornate. Da giornalisti e giornaliste, come Caterina Mannocchi, Annalisa Camilli e Giulia Caminito, Sigfrido Ranucci. Ma, ancora, fumettisti, volti noti dello spettacolo e ovviamente scrittori e scrittrici come Zerocalcare, Lea Melandri, Roberto Saviano, Diego Bianchi e Marco Damilano. Loredana Lipperini, che presenta l'audiolibro scritto con Michela Murgia, Marta Stella con Maura Gancitano e la reading di Sonia Bergamasco. E, nell'ultima giornata, Daria Bignardi, Cathy LaTorre e Gino Cecchettin. Per no parlare degli ospiti internazionali, fra cui spicca David Grossman, Raphael Kraftt, Julian Barnes e Selby Wynn Schwartz.