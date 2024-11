L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi vittima di uno stalker. Le diceva: “Voglio essere tuo padre”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Virginia Raggi, ex sindaca di Roma

Virginia Raggi ha perdonato il suo stalker e ritirato la denuncia. L'uomo, un pensionato di ottantadue anni, dopo il braccialetto elettronico ed un percorso rieducativo, ha chiesto scusa all'ex sindaca di Roma oggi consigliera comunale e lei ha ritirato la denuncia. I fatti risalgono a tempo fa, e sono andati avanti per mesi.

L'ottantaduenne, che ha fatto un lavoro su se stesso con il supporto di professionisti ed è cambiato, era ossessionato da Raggi. Non si perdeva i suoi interventi, tra i banchi dell’aula Giulio Cesare in Campidoglio fino ad arrivare a seguirla sotto casa. Le inviava molte lettere, era una presenza costante con la quale l'allora prima cittadina si è trovata costretta a convivere per diverso tempo, fino alla denuncia. L'uomo, come riporta Il Corriere della Sera, dopo il funerale del padre le ha detto: "Voglio essere tuo padre Virginia, lasciami essere tuo padre".

Raggi, esausta per la continua presenza dell'uomo, preoccupata che potesse interferire con l'equilibrio della sua famiglia e la sua serenità mentale, lo ha denunciato alle forze dell'ordine, sostenuta dall'avvocato Alessandro Mancori. Il giudice tra febbraio e maggio scorsi ha sottoposto il pensionato alla misura del braccialetto elettronico, impedendogli di avvicinarsi all'ex sindaca e ai luoghi da lei frequentati.

Nel frattempo l'uomo ha intrapreso un percorso rieducativo, che lo ha portato a scrivere una lettera di scuse a Raggi la quale, convinta del suo cambiamento, ha ritirato la denuncia. Il pensionato non è stato l'unico stalker di Virginia Raggi, prima ancora di lui l'ex sindaca si era trovata a fronteggiare un altro episodio simile, che ha denunciato per molestie. Un geometra di cinquant'anni originario di Santa Maria a Vico in provincia di Caserta era ossessionato da lei, tanto da tempestare i suoi genitori di chiamate. Tra il 29 aprile e il 26 maggio del 2017 telefonava anche sette volte al giorno. Voleva parlare con lei per proporle un piano per risolvere la questione dei rifiuti a Roma.