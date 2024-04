video suggerito

L'ex factotum di Gina Lollobrigida non ha né lavoro né soldi: "Colpa del caso mediiatico" Il fratello di Andrea Piazzolla, l'ex factotum di Gina Lollobrigida: "Quando è esploso il caso mediatico, purtroppo si sono subito chiuse tutte le occasioni. Sta cercando lavoro, ma le notizie sui processi gli rendono difficile trovare un'occupazione".

A cura di Enrico Tata

A novembre dello scorso anno Andrea Piazzolla è stato condannato a tre anni di reclusione per circonvenzione d'incapace. L'ex factotum di Gina Lollobrigida avrebbe approfittato delle condizioni psicologiche della diva e le avrebbe sottratto beni dal suo patrimonio personale dal 2013 al 2018. Piazzolla, riporta il Corriere della Sera, è finito a processo anche per non aver mai pagato il denaro per il mantenimento del figlio, nonostante l'obbligo imposto da una sentenza emessa dal tribunale.

Secondo il fratello, intervenuto in aula in sua difesa, il motivo è legato al processo Lollobrigida: "Quando è esploso il caso mediatico, purtroppo si sono subito chiuse tutte le occasioni. Sta cercando lavoro, ma le notizie sui processi gli rendono difficile trovare un’occupazione". Insomma, Andrea versa in gravi difficoltà economiche e non riesce a trovare lavoro da quando si è parlato del processo a suo carico. Per questo non è riuscito, secondo il fratello, a pagare il mantenimento del figlio.

"Andrea non ha mai lavorato, essendo stato sempre al fianco della signora Gina Lollobrigida. Io e lui abbiamo provato ad avviare una società, ma quando è esploso il caso mediatico, purtroppo si sono subito chiuse tutte le occasioni. Andrea ha sempre vissuto a casa della Lollobrigida ed è lei che si è occupata di tutto fin dal 2009. Almeno così mi ha raccontato Andrea. Con cui ho un ottimo rapporto. Da quando la Lollobrigida è venuta a mancare, mio fratello non riesce a mantenersi e viene aiutato dai nostri genitori. Sta cercando lavoro, ma le notizie sui processi gli rendono difficile trovare un’occupazione. Poco tempo fa è stato in Sud America, ospite da un amico. Non so come abbia pagato il biglietto aereo", ha raccontato ancora il fratello.

Ancora, secondo il parente dell'ex factotum dell'attrice, "all’eredità della Lollobrigida ha rinunciato e non ha mai voluto soldi per le interviste fatte in televisione. Sì lo so che ha due figli da mantenere. Ma queste sono le sue decisioni".

Secondo gli inquirenti, Piazzolla avrebbe invece sottratto beni dal valore di 10 milioni di euro a Gina Lollobrigida.