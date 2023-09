L’ex Cinema Palazzo di San Lorenzo in affitto a 10.000 euro al mese per farne un maxi ristorante Dopo lo sgombero avvenuto tre anni fa, l’ex Cinema Palazzo di San Lorenzo viene messo in affitto a 10.000 euro al mese per farne un ristorante con annesso spazio da ballo o per spettacoli dal vivo.

A cura di Valerio Renzi

L'ex Cinema Palazzo di San Lorenzo è in affitto a 10.000 euro al mese. L'annuncio, comparso sul sito di una nota agenzia immobiliare recita: 1.250 metri quadri, 4 bagni. Le foto che l'accompagnano mostrano lo spazio interno di piazza dei Sanniti 1 identico a come è rimasto dopo lo sgombero, avvenuto ormai quasi tre anni fa, il 25 novembre del 2020. Le sale spoglie e vuote, si vedono ancora i manifesti appesi alle pareti e il palco costruito per le esibizioni.

Veniva messa la parola fine quel giorno, tra proteste e polemiche, a un'esperienza unica di cultura e aggregazione, che l'allora amministrazione di Virginia Raggi non ha voluto tutelare, al di là dei buoni propositi, con tavoli di trattativa con proprietà e occupanti che non sono mai approdati a nulla di concreto. “Il Cinema Palazzo diventerà pubblico e tornerà vostro", aveva promesso in visita nel quartiere alcuni mesi dopo. Lo spazio di via dei Sanniti era stato occupato nell'aprile del 2011 per denunciare il progetto di farne un bingo. Doveva durare qualche giorno ma la partecipazione portò gli attivisti ad andare avanti per quasi dieci anni, fino all'arrivo della celere.

"A San Lorenzo, in Piazza dei Sanniti, proponiamo in locazione EX CINEMA PALAZZO. Il locale ha un totale di 1200 metri quadri coperti su due livelli. È possibile l' attività di RISTORAZIONE su una superficie di 500 metri quadri, mentre il resto della struttura deve essere adibita ad attività ludiche quali locale da ballo, sala concerti, m spettacoli vari, ecc", così recita l'annuncio. Viene così chiarito che la destinazione dello spazio deve rimanere, almeno parzialmente, culturale, ma in una città sempre più votata alla monocultura del food & beverage, viene pubblicizzata prima di tutto la possibilità di farne un ristorante.

La certezza è che San Lorenzo e la città hanno perso uno spazio dedicato alla cultura accessibile gratuitamente, e potrebbero guadagnare l'ennesimo maxi ristorante, con annessa area per spettacoli dal vivo o discoteca. Intanto il quartiere è in attesa di scoprire se alla fine un qualche gruppo imprenditoriale si farà davvero avanti per ristrutturare lo spazio e prenderlo in gestione.