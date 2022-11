Lenzuola sporche e cibi conservati male: la scoperta nella casa di riposo a Fonte Nuova Lenzuola e asciugamani sporchi, cibo mal conservato e pareti con crepe: questo lo scenario che si sono trovati i carabinieri nella casa di riposo.

A cura di Beatrice Tominic

Gli alimenti che venivano serviti erano conservati in maniera non idonea, spesso vicino al cibo per cani e gatti, mentre per le lenzuola e gli asciugamani non era mai stato stabilito un cambio periodico: rischiavano di restare in uso anche sporchi, per chissà quanto tempo. Queste le condizioni in cui vivevano gli anziani ospiti di una casa di riposo a Fonte Nuova, comune che si trova nei territori a nord est della capitale, fra la città di Roma e Monterotondo.

Oltre alla mancanza della certificazione HCCP di un menù ad hoc per gli anziani ospiti, anche la stessa struttura presenta numerosi irregolarità e danni, come crepe e infiltrazioni su pareti e soffitti. Alle 7 persone anziane ospiti dell'alloggio mancava anche una regolamentazione degli spazi comuni per garantire l'organizzazione e riservatezza all'interno della casa.

La scoperta della casa di riposo

A scoprire le numerose carenze igienico sanitarie, strutturali ed organizzative della casa di riposo di Fonte Nuova, i carabinieri della stazione di Mentana insieme al nucleo romano dei Nas. Troppe le violazioni rilevate rispetto alle normative del settore secondo i militari che hanno collaborato con gli ispettori del reparto specializzato dell'Arma per la Sanità.

Leggi anche Si perdono sui Monti Lepini durante una gita: elicottero porta in salvo 11 escursionisti romani

Tutte le violazioni sono state comunicate prontamente alla ASL Roma 5 ed al Comune di Fonte Nuova per i provvedimenti di competenza. La scoperta è stata effettuata nel corso di un servizio straordinario di controllo nei territori di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova che hanno anche verificato il rispetto delle normative di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro.