Le uniche risposte alle occupazioni degli studenti sono repressione e paternalismo

La lettera che Rocco Pinneri, dirigente dell’ufficio scolastico regionale del Lazio, ha inviato il 20 dicembre sulle occupazioni studentesche è un documento molto significativo, che chiunque si occupi di scuola e educazione, dovrebbe leggere con attenzione per ragionare della qualità del discorso educativo in una fase complessa come questa – un sistema scolastico schiacciato da un anno e mezzo di pandemia e una progettazione del Pnrr in cui saranno stanziati 20 miliardi di euro.

In questo momento la lettera non si trova sul sito dell’Usr ma potete leggerla in calce per intero al pezzo. Sul sito dell’Usr si trova invece una nota che affronta lo stesso tema, usando però toni meno duri.

Come possiamo sintetizzare il senso di questo documento? Si dice che le occupazioni studentesche sono reati, interruzione di pubblico servizio; che il conflitto va essenzialmente trattato come questione di ordine pubblico; che il confronto deve svolgersi nelle modalità che l’ufficio scolastico regionale consiglia; che gli studenti che hanno occupato devono essere denunciati e sanzionati attraverso il voto in condotta.

Essenzialmente chiede di separare una parte buona dagli studenti con cui può avvenire un confronto e una parte cattiva che non deve essere nemmeno ascoltata e che va anzi criminalizzata.

Da educatore leggere questa lettera lascia piuttosto perplessi, per i problemi che apre più che per le soluzioni che indica. Delegittimare il processo di politicizzazione del disagio e di autonomizzazione degli studenti nelle occupazioni vuol dire misconoscere la complessità di un fenomeno; così come ridurre a mero vandalismo un momento di conflitto palese vuol dire non distinguere la dimensione educativa anche nella manifestazione del confitto, e della rabbia.

Negli stessi giorni in cui è uscito questo documento di Pinneri, la comunità degli educatori di tutto il mondo si stringeva intorno al dolore per la scomparsa di una delle più grandi pedagogiste contemporanee, Bell Hooks, autrice di quel testo classico contemporaneo, da poco tradotto in italiano, che si intitola Insegnare a trasgredire. La riflessione pedagogica di Hooks è stata un riferimento sempre più centrale per gli educatori negli ultimi anni, ma è diventata imprescindibile con la pandemia.

Il sistema, non solo quello italiano, ha mostrato la sua fragilità, e da un punto di vista organizzativo, e della sua autorevolezza e della capacità democratica: le disuguaglianze meno visibili sono diventate clamorose tanto che lo stesso diritto all’istruzione è sembrato essere andato in crisi. Gli studenti, i docenti, i dirigenti, e i politici che si occupano di scuola, ma anche le famiglie hanno potuto saggiare con i loro occhi la crisi del sistema scolastico, a partire dalle condizioni materiali, come le classi affollate o le strutture inadeguate.

Per rispondere a questa crisi in una fase di emergenza si è fatto appello a un’etica condivisa delle comunità educanti, e questa – nonostante la faticosissima tenuta del sistema nella crisi pandemica e sociale – è stata uno dei cardini centrali nelle relazioni tra individui, famiglie, istituzioni. L’orizzonte pedagogico principale è stato quello, convintamente riaffermato, di un’educazione non solo collettiva ma singola alla responsabilità. La parola stessa – responsabilità – ha conquistato il discorso pubblico, fin quasi ad allagarlo, trovando altre retoriche a sostenere la sua centralità: sicurezza, resilienza, ripresa, ripartenza…

Questo peso valoriale così forte sulla responsabilità ha opacizzato fino quasi a rimuovere l’impegno all’educazione alla libertà. La cura del pensiero critico che viene spesso evocato nominalmente nell’attenzione che gli adulti educatori devono mettere con i ragazzi non tiene conto delle condizioni mutate negli ultimi anni, e molto alterate dalla pandemia.

È istruttivo confrontare la lettera di Pinneri con il comunicato che i ragazzi del collettivo Osa hanno pubblicato ieri in risposta. Ecco questo secondo testo per intero:

"Vi chiedo di denunciare formalmente il reato di interruzione del pubblico servizio e di chiedere lo sgombero dell’edificio, avendo cura di identificare, nella denuncia, quanti possiate degli occupanti” e ancora: "Agli occupanti identificati occorrerà anche applicare le misure disciplinari previste dal regolamento interno di

ciascuna scuola e dell’occupazione si terrà conto nel determinare il voto in condotta"

Sono queste le parole che il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Lazio, Rocco Pinneri, utilizza per affrontare una situazione di mobilitazione generale che a Roma ha portano negli ultimi due mesi ad oltre settanta occupazioni scolastiche, numeri che non si vedevano da più da più di dieci anni.

Un dato cosi macroscopico deve fare riflettere il dottor. Pinneri cosi come tutti coloro che hanno in gestione il ruolo di direzione degli ambiti formativi nel nostro Paese, il Ministro Bianchi per primo. Quanto sta avvenendo a Roma, e in maniera minore in altre città come Firenze, Bologna e Torino, non può essere derubricato a questione di "ordine pubblico" ma chiama in causa profonde ferite che le giovani generazioni stanno vivendo dopo oltre due anni di convivenza con la pandemia.

Alle carenze strutturali di sempre del diritto allo studio si è aggiunto in questo periodo un vero e proprio blackout pedagogico, con centinaia di migliaia di studenti che hanno abbandonato gli studi e la perdita di credibilità del processo formativo come strumento di emancipazione. É tempo che si apra una discussione di ampio respiro sulla funzione sociale della scuola nella società in cui viviamo, capace di rimettere in discussione le fondamenta di un sistema che parla solo di competizione e meritocrazia e che ha perso ogni capacità di ascolto.

Crisi sanitaria, economica e sociale ed infine ambientale. Probabilmente molti giovani non hanno gli strumenti per conoscere nel dettaglio molti di questi temi, quello che però percepiscono chiaramente è che per loro non c'è futuro, non esiste prospettiva in questo mondo. Non è un caso infatti che, come denuncia il Prof. Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Bambino Gesù di Roma, siano in crescita tra gli adolescenti disturbi di ansia, irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in aumento di autolesionismo e tentato suicidio.

Le occupazioni di queste settimane sono un segnale di allarme generale con cui gli studenti stanno comunicando la propria sofferenza al mondo e alla politica, la risposta non può e non deve essere il pugno di ferro della repressione. Sono già, invece, diversi i casi di sospensioni, denunce e sanzioni disciplinari di vario tipo disposte dalle scuole a danno degli studenti e delle studentesse in mobilitazione e sempre più frequenti terrificanti immagini di forze dell'ordine che, in divisa o in borghese, entrano dentro edifici scolastici e aggrediscono fisicamente gli studenti.

Facciamo dunque appello al mondo della cultura, agli insegnanti, alle organizzazioni di categoria, a giuristi e tutti coloro condividano quanto scritto affinché questi episodi e questo sistema di gestione delle proteste cessi immediatamente di essere applicato, in nome dell'agibilità democratica di questo Paese è necessario cogliere le spinte progressiste che vengono invocate dagli studenti aprendo un tavolo di confronto con tutte le parti chiamate in causa.