Gli studenti denunciano blatte, topi e spazi fatiscenti nello studentato di Valleranello Blatte, topi e spazi inagibili o fatiscenti nella residenza universitaria di Valleranello: la denuncia degli studenti.

A cura di Enrico Tata

Blatte, topi, spazi inagibili e fatiscenti e un servizio di trasporto inadeguato verso le facoltà universitarie. Continuano i sopralluoghi nelle residenze per studenti DiSCo Lazio e oggi i rappresentanti di Minerva, UDU Roma e Primavera degli Studenti hanno visitato la struttura di Valleranello, una residenze più grandi d'Italia che può accogliere fino a 400 studenti.

Secondo gli studenti la struttura è completamente isolata, con un servizio di trasporto pubblico assolutamente inadeguato per raggiungere le sedi universitarie romane. La struttura si trova infatti nei pressi di via di Castel di Leva, estrema periferia Sud della Capitale. "Per raggiungere le sedi universitarie a volte capita di impiegare 2 ore", spiegano alcune studentesse iscritte all'Università La Sapienza e all'Accademia delle Belle Arti. Inoltre, aggiungono, il supermercato e la farmacia più vicine si trovano a circa due chilometri di distanza. In assenza di collegamenti adeguati i giovani ospiti della residenza sono spinti a "non frequentare le lezioni, alimentando un senso di isolamento."

In più, nello studentato sono presenti blatte e topi, come mostrano alcune fotografie scattate durante il sopralluogo, e diversi spazi sono praticamente abbandonati, con interventi di manutenzione mai programmati ed effettuati. Da un anno, segnalano gli studenti, "non si fanno disinfestazioni e non sono previsti interventi né ordinari né straordinari".

Gli studenti vivono in spazi non adeguati, con biblioteche e aule studio inagibili o non idonee allo studio come spazi ricreativi. Ancora, sono presenti nella struttura pannelli pericolanti, gravi infiltrazioni nel soffitto e una condizione generale di abbandono. Per questo, spesso, "studentesse e studenti preferiscono sostituirsi al servizio di pulizie".

Le richieste degli studenti:

NO SMANTELLAMENTO CUCINE: riparazione e mantenimento di quelle funzionanti.

Disinfestazione a fondo con chiusura agosto e spostamento ben organizzato di chi ha bisogno di rimanere;

Aumentare bus Navetta⁃Autobus 705 – 706 Pontina-

Controlli su abusivi e sicurezza⁃Legalità

Manca marciapiede e Illuminazione per raggiungere bus stop e supermercato

Aria condizionata non funzionante

Centralina Ascensori della sud rotta

Studenti anche un'ora bloccati in ascensore.

Mancano EROGATORI ACQUA POTABILE

2 lavatrici 2 lavasciuga per 350 studenti