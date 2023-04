Le novità sulla Tari a Roma: la tassa sui rifiuti si potrà pagare anche in tre rate Approvato il nuovo regolamento sulla tassa sui rifiuti a Roma, la cosiddetta Tari. Tutte le novità sulle nuove scadenze delle rate a partire dal 2024.

A cura di Enrico Tata

A Roma è stato approvato dalla Giunta Capitolina il nuovo ‘Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti‘, la cosiddetta Tari. Le novità principali riguardano le modalità di pagamento.

Le novità sulle rate della Tari a Roma, le scadenze

Ebbene dal 2024 i cittadini potranno versare la tassa anche divisa in tre rate, con scadenza 30 aprile, 31 agosto e 30 novembre. La seconda novità è anche l'introduzione della possibilità per i contribuenti di provvedere al versamento di un'unica soluzione entro il 30 aprile, "attraverso un unico invio completo di avviso di pagamento e di tutti gli allegati e i modelli di pagamento precompilati (sia quello per il pagamento unico che per quello rateale)". Attualmente, invece, la Tari a Roma può essere pagata esclusivamente versando due rate.

Per l'amministrazione queste nuove possibilità introdurranno un importante elemento di semplificazione per gli utenti, ma anche una riduzione di costi e semplificazione della gestione contabile per l'Amministrazione.

La tassa sui rifiuti si potrà ricevere anche soltanto online

Un'altra novità riguarda il sempre minore ricorso alla carta. La tassa arriverà all'utente via Pec oppure tramite posta ordinaria ma, su richiesta, sarà possibile ricevere i bollettini anche soltanto tramite posta elettronica ordinaria. Resta possibile anche acquisire l'avviso di pagamento e il bollettino sul sito internet di Ama, previa registrazione. La Tari continuerà inoltre ad essere inviata anche sull'AppIO, direttamente sullo smartphone.

Infine una terza novità è la riattivazione del servizio di domiciliazione bancaria, con addebito diretto SEPA-SDD.

Le novità sulla Tari, il commento della vicesindaca Scozzese

Secondo la vicesindaca e assessora al Bilancio Silvia Scozzese con queste modifiche al regolamento Tari, "Roma prosegue il percorso di ammodernamento tecnologico e di digitalizzazione dei servizi al cittadino anche nell’ambito della capacità di riscossione. Si continuano ad implementare strumenti sempre più friendly, in grado di avvicinare quanto più possibile l’Amministrazione all’utente, scommettendo su collaborazione e semplificazione delle procedure e, anche grazie all’invio tramite App IO, garantendo un miglioramento nella capacità di riscossione".

La riscossione, spiega l'assessora, è incrementata del 27% con 120 milioni di euro di maggiori incassi nel 2022, e con il 95% degli avvisi inviati via app che vengono pagati in 5 giorni. Si tratta "davvero una riduzione straordinaria sia delle attività amministrative che dei tempi di incasso”.