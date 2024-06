video suggerito

Le chat tra il portavoce del ministro Lollobrigida e Diabolik: “Mortacci loro e degli ebrei” Antisemitismo, terrorismo nero e paganesimo: questi i contenuti delle chat tra Fabrizio Piscitelli, il boss ed ex capo degli Irriducibili assassinato nel 2019, e Paolo Signorelli, attuale portavoce del ministro Lollobrigida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ma hanno assolto Elvis? Fantastico, dajeeee". Elvis è Elvis Demce, braccio destro di Diabolik e boss della mala romana, tra i punti di riferimento del narcotraffico della capitale. A scrivere è Paolo Signorelli, portavoce del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e nipote dell'omonimo ideologo ed esponente di Ordine Nuovo Paolo Signorelli. Signorelli jr conosce Fabrizio Piscitelli per una passione in comune, quella della Lazio. Piscitelli come capo ultrà degli Irriducibili, Signorelli come speaker di una radio sportiva romana. I due si scambiano diversi messaggi Whatsapp che oggi sono riportati da la Repubblica, dove parlano non solo della loro passione sportiva. Frasi antisemite, richiami all'estremismo di destra, omaggi ai terroristi neri e riti pagani. Parole che, oggi, potrebbero mettere in serio imbarazzo il ministro Lollobrigida, di cui Signorelli è l'attuale portavoce.

Le chat sono state acquisite dagli investigatori della Squadra Mobile che indagano sull'omicidio di Piscitelli, avvenuto il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti a Roma. Signorelli e Diabolik si sono inviati una serie di messaggi dal contenuto discutibile – ma non penalmente rilevante – in cui inneggiavano al terrorismo nero e parlavano in modo sprezzante degli ebrei. "Mica è colpa nostra se i romanisti sono ebrei", dice Diabolik in un vocale. "Tutti ebrei", risponde Signorelli. "Mortacci loro e degli ebrei". "Onore a nonno, Tuti, Concutelli, Giusva, Ciavardini, ecc", dice sempre il portavoce del ministro.

Nelle chat, anche insulti al giornalista Gad Lerner. "Quell’ebreo di Gad Lerner…", dice Diabolik. "Perché, che ha scritto quel porco?", risponde Signorelli. In un'altra conversazione, si parla di paganesimo. Piscitelli spiega a Signorelli che i nazisti e i fascisti erano pagani. "A me lo dici? Io festeggio il solstizio, viva il paganesimo", risponde lui. "Evviva, dobbiamo spingerlo", dice Diabolik. "Nonno era pagano convinto. Mia zia si è sposata due mesi fa con rito pagano. Bellissimo. Tutte poesie e riti vari, incensi, cerchi magici, fuoco rivolti al sole. È stato bello. Sulla cima del monte Soratte, tutti là siamo andati. Ci stava pure il Ciavarda (l’ex Nar Ciavardini, ndr) si è divertito, anche se lui è molto cattolico". E allora Piscitelli dice che lui ‘brucerebbe tutte le chiese'. "E i preti peggio".

"Leggo su la Repubblica che il portavoce del ministro Lollobrigida, tale Paolo Signorelli, chattava col criminale Piscitelli detto Diabolik inveendo contro gli ebrei e in particolare contro di me, vantandosi poi del suo nazifascismo pagano – ha commentato Gad Lerner -. Quanto ci metterà Lollobrigida a cacciarlo? Quando fu paragonato a un Gaulaiter si finse indignato e denunciò… Ora terrà nello staff del ministero questo suo fedele camerata?".