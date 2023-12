Le butta dell’acqua bollente addosso e la manda in ospedale, madre denuncia il figlio: a processo Massacrata di botte e insultata, un giorno le ha lanciato l’acqua bollente addosso ed è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere: madre denuncia il figlio, rinviato a giudizio.

A cura di Beatrice Tominic

La massacrava di botte con schiaffi e pugni, la insultava. Un giorno, durante una lite, le ha lanciato dell'acqua bollente addosso provocandole lesioni così gravi da dover correre in ospedale per farsi curare dai medici. A causa delle ustioni è rimasta in ospedale diversi giorni. Poi ha deciso di denunciare l'uomo violento che le stava rendendo la vita un incubo: si tratta del figlio con cui la donna viveva nella sua abitazione a Veroli, comune ciociaro. Da tempo la vita nell'abitazione era diventata insostenibile per la donna.

Le indagini

La denuncia è scattata dopo il lancio dell'acqua bollente: dopo giorni trascorsi in ospedale per le gravi ustioni riportate, la donna si è presentata alle forze dell'ordine. La donna viveva nella paura costante del figlio, che dava in escandescenze anche per le minime cose. Una volta concluse le indaigni il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per l'uomo che oggi si trova a processo per maltrattamenti in famiglia, come scrive nell'edizione locale il Messaggero.

L'appuntamento in aula

Una volta in aula, la donna ha raccontato nuovamente quanto era stata costretta a subire da parte del figlio negli anni precedenti. E sono emersi altri gravi episodi di violenza: non solo botte e insulti, non soltanto l'acqua bollente lanciata addosso. Una volta il ragazzo le aveva lanciato una statua di marmo, causandole ferite per cui era stata ricoverata. Nel frattempo, però, il ragazzo ha respinto le accuse: quanto raccontato non sarebbe vero. Appuntamento in aula il prossimo febbraio: per liberare il giovane dalle accuse saranno chiamati i testimoni della difesa.