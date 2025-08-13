Le avvocate della madre di Denisa Paun, uccisa a Prato: “Si faccia chiarezza sulle bugie di Frumuzache”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Denisa Maria Adas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La difesa non ha mai creduto alla prima versione narrata dal Frumuzache circa il fatto che Denisa fosse stata decapitata nella camera del residence. Ci auspichiamo, dunque, che la Procura faccia chiarezza sulle possibili ragioni alla base della non veridicità della prima versione narrata. In particolar modo teniamo a comprendere se da parte del Frumuzache ci sia l'intenzione di tenere nascosto l'ausilio da parte di altri soggetti". A dichiararlo, a Fanpage.it, sono le avvocate di Cristina Paun, la madre della ragazza uccisa lo scorso maggio dall'ex guardia giurata Vasile Frumuzache. Gabriella Bellanova e Marianna De Simone, avvocate della madre di Denisa Maria Paun, vogliono sapere cosa sia realmente successo alla ragazza e perché Frumuzache abbia più volte mentito sulle modalità del suo femminicidio. Il dubbio, che hanno anche i carabinieri di Prato che indagano sul caso, è che l'uomo abbia avuto dei complici. Ma il 32enne, che da giugno si trova in carcere per i femminicidi di Paun e di Ana Maria Andrei, tace sulla presenza di altri soggetti.

Due sono le piste seguite dagli inquirenti: quella del serial killer (s'indaga sulla scomparsa di altre due donne) e quella del sicario per conto della criminalità organizzata rumena che opera nell'ambito della prostituzione. Secondo quest'ultima ipotesi, Frumuzache avrebbe ucciso Paun e Andrei – entrambe escort – perché si erano ribellate. Non ne sono però certi gli specialisti che l'hanno seguito: come riportato da la Repubblica, l'uomo – che è stato valutato in carcere da specialisti – avrebbe seri problemi con i rifiuti, e potrebbe aver ucciso anche spinto dalle similitudini tra le due ragazze. Entrambe lavoravano come escort, entrambe provenivano dalla Romania, entrambe more e della stessa età e corporatura. Persino il secondo nome è lo stesso.

Ana Maria Andrei è stata uccisa un anno prima di Denisa Maria Paun: le forze dell'ordine non l'avevano mai cercata nonostante la denuncia della famiglia, che aveva segnalato la scomparsa. Una cugina della donna, aveva amaramente detto che nessuno l'aveva cercata perché lavorava come prostituta. Le sue ossa, i suoi poveri resti, sono stati trovati un anno dopo solo perché si è arrivati a Frumuzache dopo la scomparsa di Paun, segnalata a più riprese da amici e famiglia.