L'avvocato di Desyrée: "Dai messaggi di Sodano il duplice omicidio è un programma attuato" L'avvocato della famiglia Amato ha commentato con Fanpage.it i messaggi tra Sodano e Desyrée. Per il legale mostrano un progetto attuato con il duplice omicidio.

A cura di Alessia Rabbai

Christian Sodano

"I messaggi che Christian Sodano ha inviato a Desyrée più che definirli minacce mi sembrano promesse di un piano, di un programma che con il duplice femminicidio è stato attuato". Sono le parole del legale di parte civile della famiglia Amato Marco Fagiolo, che ha commentato con Fanpage.it gli scambi in chat tra i due ex fidanzati. Conversazioni che gli inquirenti hanno acquisito dall'esame dello smartphone della ventiduenne, rimasto nella villetta dei genitori nel quartiere San Valentino martedì 13 febbraio scorso.

L'ipotesi di reato nei confronti di Christian Sodano, ventisette anni, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio alla sezione navale di Ostia, per ora è di duplice omicidio volontario. Si tratta di una contestazione provvisoria, che la Procura della Repubblica di Latina potrebbe riformulare. La famiglia Amato sostenuta la legale di parte civile Fagiolo spera che venga riconosciuta l'aggravante della premeditazione.

"Sodano ha scritto delle minacce e aveva gli strumenti per attuarle – la pistola essendo un finanziere ndr – nella chat rivolge degli avvertimenti a Desyrée ossia che se lo avesse lasciato avrebbe fatto una strage, che sarebbe servito l'esercito per fermarlo. La fine della relaizone era già nell'aria, quando lei ha deciso definitivamente di troncare e gliel'ha detto, lui ha messo in atto il suo piano".

I genitori di Desyrée non sapevano nulla degli scambi di messaggi tra i due, lei non gliene aveva parlato perché pensava di riuscire a calmarlo e a farlo ragionare, non voleva farli preoccupare. "Sodano era stato ben accolto nella famiglia della ex fidanzata, ciò che è successo Desyrée lo sente come colpa" continua il legale.

Un altro aspetto che non convice la famiglia Amato del fatto che Sodano abbia agito sul momento sono stati gli strumenti trovati nel suo zaino e nell'Audi A3 e che la difesa del finanziere ha giustificato fossero destinati per la pesca: "Mi dica lei se si va a pescare con maxi sacchi neri dell'immondizia, nastro adesivo, tirapugni, mazza da baseball, corde e tronchesi oppure con la canna da pesca che invece non è stata trovata? Faccio fatica a credere che non volesse farci altro".