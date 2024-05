video suggerito

Lavori all’acquedotto, una giornata senz’acqua per diversi comuni dei Castelli Romani: info e orari Il flusso idrico sarà interrotto a causa di lavori in diversi comuni dei Castelli Romani. La sospensione del servizio è prevista dalle ore 8 di lunedì 27 maggio alle ore 7 di martedì 28 maggio 2024. Per diminuire i disagi ci saranno alcune autobotti per consentire il rifornimento idrico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Prevista un'interruzione del flusso dell'acqua in diversi comuni dei Castelli Romani, a causa di interventi di manutenzione sull'acquedotto del Simbrivio. Il flusso idrico sarà interrotto dalle ore 8 di lunedì 27 maggio alle ore 7 di martedì 28 maggio 2024. Lo ha comunicato Acea Ato 2.

Interruzione idrica, l'elenco dei comuni dove mancherà l'acqua

Ecco i comuni dei Castelli Romani che saranno interessati dall’interruzione idrica:

Arcinazzo Romano;

Affile;

Bellegra;

Roiate;

Palestrina;

Castel San Pietro Romano;

Rocca Santo Stefano;

Canterano;

Rocca Canterano;

Ciciliano;

San Vito Romano;

Rocca Di Cave;

Poli;

Casape;

San Gregorio Da Sassola;

Olevano Romano;

Ariccia;

Genzano Di Roma;

Lanuvio;

Velletri;

Artena;

Carpineto Romano;

Gavignano;

Gorga;

Montelanico;

Valmontone;

Rocca Di Papa;

Segni;

Labico;

Lariano;

Marino;

Rocca Priora;

Grottaferrata;

Montecompatri.

Acea Ato2 rende noto che potrebbero subire una sospensione/riduzione del flusso dell’acqua anche le reti idriche di Cori, Giulianello, Paliano, Rocca Massima, Sgurgola, Serrone.

Quando mancherà l'acqua: orari e informazioni

Il servizio idrico sarà interrotto dalle ore 8 di lunedì 27 maggio alle ore 7 di martedì 28 maggio 2024. Per limitare i disagi, durante i lavori sarà attivo un servizio di autobotti. Per conoscere l'esatta ubicazione del servizio di rifornimento idrico, si consiglia di consultare i siti dei comuni interessati. Sul sito del comune sono elencate anche le zone interessate dal provvedimento, perché non tutti i quartieri probabilmente sono alimentati dall'acquedotto del Simbrivio, quello interessato dai lavori.

Per esempio a Velletri, il comune più popoloso dei Castelli Romani, la sospensione idrica coinvolgerà i seguenti quartieri, come si legge sul sito della città: Zona Quota 500, Cigliolo, Colle Buso, Formellonzi, Colle Caldara, Arcioni, Redina Ricci e parte del Centro Storico. Per sopperire alla sospensione idrica saranno presenti due autobotti a piazza Mazzini e piazza Garibaldi.