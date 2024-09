L’autore e regista David Riondino vittima di truffa, 11mila euro di bonifici ad un finto operatore

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'autore, regista David Riondino è stato vittima di una truffa da oltre 11mila euro. Un raggiro da parte di un falso operatore Nexi, che riguarda l'acquisto di un telefonino, mai fatto. L'episodio è una delle truffe delle quali sono vittime non solo semplici cittadini, ma anche i vip, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Sulla vicenda indagano i carabinieri, presso i quali Riondino ha sporto denuncia.

I militari hanno ascoltato il suo racconto di come sono andati i fatti e raccolto gli elementi necessari a rintracciare gli autori della truffa. L'ipotesi è che siano riconducibili a due persone ai cui nomi sono intestati i bonifici fatti dal regista, mentre veniva ingannato ad effettuare delle operazioni nel tentativo (falso) di bloccare un pagamento.

Come funziona la truffa del falso operatore Nexi

David Riondino nella denuncia ha raccontato di aver ricevuto nel primo pomeriggio un sms che l'avvisava di un pagamento Nexi per l’acquisto di un telefonino. Si tratta appunto dell'azienda che offre servizi per il pagamento digitale. Ma lui quel dispositivo non lo aveva mai ordinato. Nel messaggio c'era scritto che se l'ordine non fosse stato corretto, sarebbe stato possibile contattare il "servizio clienti" e seguiva il numero dedicato da chiamare, per bloccare il pagamento. Cosa che Riondino, non avendo ordinato alcun telefono, ha fatto.

A rispondergli è stato un fantomatico operatore il quale, con calma e coce affabile, gli ha fornito le indicazioni necessarie, guidandolo passo passo. Tutti i tentativi di Riondino, nonostante seguisse ciò che gli diceva l'interlocutore, risultavano sbagliati. Gli arrivavano infatti messaggi con scritto "transazione negata".

Indagini in corso sulla banda delle truffe telefoniche

Il regista ha così ripetuto l'operazione ben ventitré volte, con un bonifico di 495 euro, per un totale che ammonta a 11.422 euro. Diciassette bonifici da 8.442 euro sono arrivati al conto bancario di una donna, mentre altri 6 bonifici per circa 2.979 euro ad un'altra. I carabinieri le stanno cercando per capire il loro ruolo nella truffa, si ipotizza l'esistenza di una banda.