Laura Mauri uccisa da una Smart: automobilista rischia il processo per omicidio stradale Un 76enne alla guida della Smart che ha travolto e ucciso Laura Mauri rischia di finire a processo per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita anche grazie al supporto di apparecchiature sofisticate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Rischia di finire a processo l'automobilista settantaseienne che alla guida della Smart ha travolto e ucciso Laura Mauri il 19 settembre del 2022. La settantaduenne, residente a Veroli e originaria di Vallecorsa, è deceduta a causa delle gravi ferite e traumi riportati nel sinistro e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Come riportano le testate locali la Procura ha chiuso le indagini e si attende l'esito dell'udienza su un eventuale rinvio a giudizio per omicidio stradale. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita anche grazie il supporto di apparecchiature sofisticate.

Prima il tamponamento poi l'investimento mortale

L'incidente in cui ha perso la vita Mauri è avvenuto lungo la superstrada Sora-Ferentino, all'altezza di Alatri, nel Frusinate intorno alle ore 20. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine l'anziana era rimasta coinvolta in un tamponamento con un'altra macchina, una Ford Focus, in direzione Ferentino, all'altezza del chilometro 8, poco prima dell'uscita per la strada provinciale Santa Cecilia di Tacchiena. Scesa dalla sua Fiat Panda, un altro veicolo, una Smart con alla guida il settantaseienne, che stava transitando in quel momento lungo lo stesso tratto di strada, l'ha investita. Il decesso è sopraggiunto sul colpo.

Laura Mauri morta sul colpo

Per Laura Mari il personale sanitario giunto sul posto in ambulanza, non ha potuto fare nulla per salvarle la vita. Per soccorrere i feriti e rimettere in sicurezza la strada è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.