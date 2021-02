L’attore Edoardo Pesce davanti al giudice per una rissa in un pub: è accusato di lesioni aggravate

Al termine di una serata di jam session avrebbe aggredito il titolare sferrandogli un pugno in pieno volto e provocandogli la rottura del naso e dei denti per una prognosi di 53 giorni. L’attore diventato noto per la serie tv Romanzo Criminale, per il suo ruolo in Dogman e per aver di recente interpretato Alberto Sordi, comparirà il prossimo 7 aprile davanti al Gip.