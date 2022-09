Latina, uomo di 65 anni violenta una minorenne: scattano gli arresti domiciliari Indiziato di “violenza sessuale aggravata” per uno stupro avvenuto ai danni della minorenne mercoledì scorso: per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

A cura di Beatrice Tominic

Avrebbe violentato una ragazzina minorenne nella giornata di mercoledì scorso, 21 settembre. L'uomo, che ha 65 anni, adesso si trova agli arresti domiciliari, come scritto in un articolo pubblicato dal quotidiano la Repubblica. La misura cautelare nei confronti dell'uomo è stata resa nota soltanto nella giornata di ieri, venerdì 23 settembre. Emessa dal gip del Tribunale di Latina su richiesta della procura.

Le indagini

Secondo quanto riferito dalla polizia, il 65enne è "gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata": la vittima sarebbe una ragazzina non ancora maggiorenne. La presunta vittima è stata già ascoltata dalle forze dell'ordine e, proprio dopo quanto ha dichiarato lei stessa, gli inquirenti hanno avuto gli elementi necessari per poter procedere all'arresto del 65enne, residente nella provincia del capoluogo pontino.

Non appena è stata ascoltata la ragazza, come scrive il quotidiano, gli agenti si sono messi al lavoro e "l'immediata attività di riscontro effettuata in relazione alla veridicità di quanto denunciato dal padre e di quanto dichiarato dalla vittima nel corso dell'audizione protetta – ha riferito in una nota la questura di Latina -, hanno consentito" al gip di emettere, su richiesta della procura di Latina, la misura cautelare e l'arresto dell'uomo che oggi si trova agli arresti domiciliari. Le indagini continuano, ma nel frattempo sono stati coinvolti anche un consulente tecnico nominato dal pm ed è stata disposta una consulenza peritale: anche gli specialisti hanno vagliato le dichiarazioni rilasciate dalla minorenne per accertarne la veridicità.