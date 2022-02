Latina, si aggira in città con la divisa da carabiniere, ma è un pregiudicato: arrestato 32enne Nella serata di giovedì a Latina, è stato arrestato un uomo che si aggirava per le vie della città indossando un’uniforme da carabiniere: in realtà era un pregiudicato di 32 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

È la tarda serata di venerdì scorso, 4 febbraio, quando alcuni agenti della Squadra Volante della Questura di Latina e del Reparto Prevenzione Crimine della regione Lazio, durante un servizio congiunto contro i reati predatori nel capoluogo pontino, si sono accorti della presenza di un uomo in divisa da carabiniere: una volta fermato, però, hanno presto compreso immediatamente che non si trattava di un collega. In poco tempo sono risaliti all'identità dell'uomo, un pregiudicato di 32 anni. L'uomo, vestito con l'uniforme completa dei carabinieri, con tanto di berretto in lana, si trovava davanti ad un distributore automatico della città per acquistare una bevanda ed era completamente solo, nelle vicinanze non era presenti colleghi né un'automobile di servizio: è stato proprio questo ad allertare il gruppo di agenti.

La scoperta dell'identità del finto carabiniere

Notato il carabiniere da solo, infatti, gli agenti si sono avvicinati per chiedere se avesse bisogno di aiuto. Come accade sempre in questi casi, gli hanno chiesto anche di identificarsi e in quel momento hanno scoperto la vera identità di colui che sembrava un collega, ma che, però, in realtà non lo era. L'uomo, infatti, è risultato essere un pregiudicato romeno di 32 anni. Il 32enne, non essendo in grado di fornire una spiegazione sul suo abbigliamento né su come abbia fatto ad entrare in possesso dell'uniforme, è stato arrestato, mentre tutti gli abiti e gli accessori che compongono la divisa da carabiniere e che dai controlli sono risultati autentici, sono stati posti sotto sequestro. Come ha disposto il Pubblico Ministero, l'uomo resta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.