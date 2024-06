video suggerito

Latina, professore minaccia 17enne con un coltello: denunciato L'episodio è avvenuto in un istituto superiore superiore di Borgo Podgora, a denunciare il docente il dirigente scolastico.

A cura di Redazione Roma

La procura di Latina ha aperto un'inchiesta su un grave episodio che sarebbe avvenuto in una scuola superiore di Borgo Podgora, a seguito della segnalazione del dirigente scolastico. Il preside si è recato dai carabinieri e ha denunciato come un suo professore abbia denunciato con un coltello un alunno diciassettenne.

L'episodio in un liceo di Borgo Podgora

I contorni della vicenda, riportata oggi dalle pagine dell'edizione locale del quotidiano il Messaggero, rimangono ancora da chiarire. Quello che è noto è che il protagonista della vicenda, che ora rischia un processo, è un docente di Scienze Naturali di sessantatré anni. L'uomo, secondo quanto ricostruito dal preside che ha sporto denuncia, avrebbe brandito un coltello con cui taglia la frutta nelle pause, contro uno dei suoi alunni. Non è chiaro se prima del gesto ci sarebbe stata una discussione tra il minore e il suo insegnante.

Il professore è indagato per minacce aggravate

I genitori del ragazzo da quanto si apprende non hanno finora sporto denuncia, né è chiaro se fossero a conoscenza di quanto accaduto prima che li informasse il dirigente scolastico. Per ora nei confronti del professore non sono stati presi provvedimenti e il ragazzo sarà ascoltato nelle prossime ore. L'ipotesi di reato a carico dell'insegnante è di minacce aggravate.