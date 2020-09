Un bimbo e una maestra delle scuole elementari di Latina sono risultati positivi al coronavirus. Da quanto si apprende i casi accertati sono emersi in due scuole, dove quattro classi sono state chiuse e i piccoli alunni posti in isolamento domiciliare in attesa di essere sottoposti a tampone per la ricerca del Covid-19. I locali saranno sanificati, prima della ripresa delle lezioni. A renderlo noto gli istituti scolastici. Il bambino positivo è uno studente che frequenta la seconda classe dell'Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini di via Quarto.

Lezioni sospese e compagni di classe in quarantena fiduciaria

La scuola, attraverso il suo sito ufficiale, ha informato le famiglie degli studenti che le lezioni sono sospese per la giornata di oggi, 29 settembre, per le operazioni di sanificazione. Per quanto riguarda invece l'insegnante, si tratta di una docente dell'Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo di via Bachelet, dove sono state chiuse tre classi.

Studenti positivi nelle scuole di Latina e provincia

Sono diverse anche nel territorio tra Latina e provincia le classi chiuse e riaperte a seguito di casi positivi al coronavirus emersi tra studenti e docenti. Solo ieri sempre nel capoluogo pontino, a Latina Scalo, era stata chiusa in seguito al caso positivo di un alunno, una classe della media Manuzio. Solo domenica invece il sindaco di Aprilia Antonio Terra, ha dato comunicazione ai suoi concittadini dell'avvenuto contagio di quattro alunni in altrettante scuola, con la conseguente procedura di isolamento per il gruppo classe, l'indagine epidemiologica, e la sanificazione delle scuole coinvolte.