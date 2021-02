Hanno festeggiato un compleanno ritrovandosi in venti all'interno di un'abitazione al primo piano di un palazzo in via degli Ausoni a Latina. Un evento in corso nel pomeriggio di ieri, domenica 31 gennaio, che né l'invitato né gli ospiti sono riusciti a rimandare, nonostante le restrizioni anti Covid del Governo che vietano le feste, per il contenimento dei contagi. I ragazzi, presi dall'entusiasmo che entro pochi giorni da zona arancione il Lazio sarebbe tornato in zona gialla, con conseguenti maggiori libertà negli spostamenti, hanno colto l'occasione per incontrarsi, convinti di non essere scoperti. Ma la loro presenza all'interno dell'appartamento è stata segnalata da un residente che ha udito il chiasso e, insospettito che ci fossero più persone del dovuto, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ore di allegria da trascorrere insieme tra amici che hanno avuto come esito sanzioni per il padrone di casa e per tutti i partecipanti.

Festa di compleanno a Latina: multati tutti i partecipanti

Ad intervenire all'interno dell'abitazione a seguito della chiamata dei cittadini sono stati gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso, scoprendo che era in corso una festa di compleanno alla quale hanno preso parte venti partecipanti. Così sono scattate le multe. Non è previsto infatti, data l'emergenza coronavirus, che si creino assembramenti all'interno delle case private. Ieri Latina ed il Lazio si trovano in zona arancione, nella quale non sono contemplati spostamenti tra Comuni, neanche all'interno della stessa regione. A partire da oggi, lunedì 1 febbraio, invece, il Lazio è in zona gialla, tuttavia, il numero limite di ospiti non conviventi previsti in visita all'interno di un'abitazione di amici o parenti è di due.