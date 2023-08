Lanciano dalla finestra e uccidono una capretta a calci durante la festa dei 18 anni in agriturismo L’episodio, stando a quanto riporta il Messaggero, è avvenuto nella serata di domenica tra Anagni e Fiugi, provincia di Frosinone. Il proprietario dell’agriturismo ha denunciato l’episodio ai carabinieri, che adesso stanno indagando su quanto avvenuto.

A cura di Enrico Tata

Un compleanno in agriturismo, una festa per i 18 anni nelle campagne tra Anagni e Fiuggi. Dopo aver trascorso la serata insieme, alcuni ragazzi hanno trovato il modo di concludere il party nel modo più misero e terribile: hanno lanciato una capretta da una finestra e l'hanno uccisa prendendola a calci.

L'episodio, stando a quanto riporta il Messaggero, è avvenuto nella serata di domenica tra Anagni e Fiugi, provincia di Frosinone. Il proprietario dell'agriturismo ha denunciato l'episodio ai carabinieri, che adesso stanno indagando su quanto avvenuto e stanno esaminando le immagini diffuse dai ragazzi sui social e pubblicate nell'edizione locale del quotidiano Il Messaggero.

Nel video si vedono alcuni ragazzi mentre prendono ripetutamente a calci in testa una capretta che si trovava all'interno dell'agriturismo fino ad ucciderla. Nel filmato si vede anche un giovane mentre trasporta l'animale su una carriola e poi lo lancia dalla finestra. La capretta si era lasciata avvicinare con facilità e senza fare alcuna resistenza, poiché abituata alle visite delle famiglie nei weekend e quindi per nulla spaventata.

Il reato di ‘maltrattamento di animale' può essere punito con l'arresto, la detenzione in carcere tra i 3 e i 18 mesi o, in alternativa, una multa che può arrivare fino a quasi ventimila euro.

Nei mesi scorsi, sempre in provincia di Frosinone, un ragazzino è stato filmato mentre prendeva a calci un gatto con estrema violenza per le strade del comune di Piedimonte San Germano. L'animale era stato praticamente usato come pallone da calcio e preso a calci per divertimento.