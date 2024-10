video suggerito

Lanciano bottiglie di vetro contro un negozio di Piazza Vittorio e feriscono due agenti: arrestati Due 29enni sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Hanno lanciato bottiglie di vetro contro un negozio a Piazza Vittorio e hanno ferito due agenti intervenuti per fermarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Hanno lanciato bottiglie di vetro contro un negozio di Piazza Vittorio a Roma. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale dello Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) e del I Gruppo Centro Storico nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, hanno arrestato due uomini di ventinove anni, che dovranno rispondere dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Domani compariranno entrambi davanti al giudice del Tribunale di Roma per il processo per direttissima, un procedimento penale speciale, chiamato anche giudizio direttissimo, caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato.

L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 16.30, secondo quanto ricostruito i due uomini per cause non note hanno lanciato bottiglie di vetro contro un attività commerciale, che si trova sotto ai portici di Piazza Vittorio, all'altezza di via Ricasoli. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono giunte le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale con gli agenti dello Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del I Gruppo Centro Storico.

I due uomini si sono opposti ai controlli e hanno ferito due agenti, intervenuti appunto per evitare che dal lancio delle bottiglie e dai vetri frantumati rimanessero coinvolti i passanti. Tutti e due i ventinovenni sono stati bloccati e arrestati, devono rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.