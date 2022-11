Lancia la droga dalla finestra ma in strada c’è la polizia: arrestato Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato 5 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Un 47enne ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Ma sotto c’erano i poliziotti.

A cura di Alessia Rabbai

La droga sequestrata dai poliziotti

Ha lanciato la droga dalla finestra di un appartamento di via della Giarratana in zona Tor Bella Monaca a Roma, per cercare di liberarsene, ma al piano terra c'era la polizia. Un quarantasettenne è finito nei guai, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Una misura che è scattata nell'ambito di una serie più ampia d'interventi, che hanno portato all'arresto di cinque persone. In questo episodio l'uomo, che aveva con sé un pacchetto contenente della sostanza stupefacente, convinto di non essere scoperto, lo ha lanciato dalla finestra.

Credeva così di passarla liscia, in quanto aveva notato la presenza dei poliziotti davanti alla porta di casa. Non aveva però considerato il fatto che sotto a quest'ultima c'era una pattuglia. Gli agenti del VI Distretto Casilino e della Sezione Volanti appostati se ne sono accorti, hanno trovato la droga, hanno avvistato i colleghi e lo hanno arrestato. La sostanza stupefacente, destinata a finire sulle piazze di spaccio romane, è stata sequestrata.

Cinque arresti per droga

L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli quotidiani delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga. A finire nella lente d’ingrandimento della Questura di Roma sono state alcune zone di Tor Bella Monaca, considerata una delle principali piazze di spaccio della Capitale. Gli altri interventi hanno visto l'arresto di due spacciatori di trentacinque e vent'anni in via dell’Archeologia. Agivano secondo un metodo ben collaudato: uno dei due faceva da palo, mentre l’altro si intratteneva con i clienti. Per tutti l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.

A finire in manette sono anche un ventiseienne e un ventenne entrambi romani, arrestati dai poliziotti del VI Distretto di via delle Cince. I due spacciatori si trovavano in via Giovanni Battista Scozza, sempre in zona Tor Bella Monaca e sono stati arrestati mentre erano in strada per vendere la droga. Gli agenti li hanno osservati a lungo e sono entrati in azione, bloccandoli e perquisendoli. Hanno sequestrato alcuni grammi di cocaina e 460 euro in contanti.