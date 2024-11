video suggerito

L’albero di Natale al Vaticano rischia di non arrivare, Trentino protesta contro l’abbattimento Gli abitanti della Val di Ledro in Trentino Alto Adige protestano contro l’abbattimento dell’abete plurisecolare, che dovrebbe diventare l’albero di Natale di Piazza San Pietro e scrivono una lettera a Papa Francesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'albero di Natale al Vaticano del 2019

Piazza San Pietro rischia di rimanere senza il suo albero di Natale. O meglio, senza l'abete di trenta metri e duecento anni che dalla Val di Ledro a Passo Nota in Trentino Alto Adige, dovrebbe essere tagliato e trasportato fino al Vaticano. Una pianta plurisecolare, che ha visto la guerra nel vero senso della parola, trovandosi sul vecchio confine austro-ungarico. I residenti appresa la notizia che un albero così vecchio con le radici nel loro territorio sarebbe stato tagliato per diventare l'albero di Natale di Piazza San Pietro si sono opposti all'abbattimento, manifestando la loro contrarietà con una lettera inviata a Papa Francesco.

Residenti protestano contro l'abbattimento dell'abete per Piazza San Pietro

I residenti hanno lanciato una petizione tramite Change.org, che ha già raggiunto decine di migliaia di adesioni, e fatto una diffida tramite un avvocato, per impedire a chiunque di toccare l'albero e prendere tempo. "Siamo contrari a questa inutile strage – spiegano i comitati e le associazioni locali al Corriere della Sera -. Non ha senso parlare di danni dovuti al cambiamento climatico se perpetuiamo ogni anno l'abbattimento di milioni di alberi in Italia e nel Mondo per una festa". Tra il taglio e il trasporto tra il Comune di Ledro e il Vaticano c'è un contratto di fornitura di 60mila euro.

La lettera dei residenti della Val di Ledro a Papa Francesco

"Imploriamo Sua Santità di scongiurare il taglio, e di venire da noi in valle a visitare la bellezza di questi luoghi" i residenti della Val di Ledro hanno scritto una lettera a Papa Francesco per chiedergli di fermare l'abbattimento dell'abete e di optare per un albero artistico pemanente con legna recuperata da alberi già caduti. Dunque un albero di Natale per il Vaticano, che sia sostenibile e che non preveda appositamente il taglio per le festività. Un segnale di cambiamento che sarebbe in linea con le encicliche in cui il Pontefice chiede il rispetto per l'ambiente.